Kauppurienkatu on yksi Oulun keskustan keskeisimmistä kaduista. Sen varrella on useita vanhoja Oulun kulttuurihistoriaan kytkeytyviä rakennuksia, kuten Jurveliuksen talo ja Pekurin talo.

Monia tunnettuja rakennuksia on myös purettu uuden tieltä ja monet rakentamissuunnitelmat ovat muuttuneet matkan varrella. Nykyisin kadulla saa kulkea vain kevyt liikenne, mutta ennen vanhaan sitä pitkin huristeltiin autollakin.

Kauppurienkadun varrella on nykyisin muun muassa uusi Pekurin ravintolakortteli ja kauppakeskus Valkea, mutta se on ollut täynnä elämää jo vuosikymmeniä. Sen varrella on toiminut lukuisia liikkeitä ja ravintoloita.

Vanhojen kuvien galleria uppoutuu Kauppurienkadun vaiheisiin 32 uutistoimituksen arkistoista löytyneiden kuvien kautta. Vanhimmat kuvat ovat todennetusti 1980-luvulta. Osa kuvista voi olla vanhempiakin, mutta niiden kuvausaikaa ei ole arkistoitu.