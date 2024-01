Jokaisen joka Müncheniin matkaa, kannattaa vierailla Dachaun keskitysleirillä. Liian moni historiallinen hirmuteko on unohdettu tai niitä tietoisesti peitellään. Siksi on äärimmäisen arvokasta, että Saksassa holokaustin historiaan on mahdollista tutustua.

Dachau perustettiin vuonna 1933 ja se oli yksi ensimmäisiä natsien keskitysleirejä. Sen 12 vuoden olemassaolon aikana sen porttien läpi kulki noin 200 000 vankia, joista yli 40 000 kuoli kammottavissa olosuhteissa.

Dachau sijaitsee muutaman kymmenen kilometrin päässä Münchenin keskustasta pohjoiseen ja sinne pääsee junalla reilussa 20 minuutissa. Opastettu kierros maksaa ainoastaan neljä euroa.