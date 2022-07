Sannamari Sala oli ikionnellinen, kun hän onnistui ostamaan entisen Santaholman sahan työnjohtajan talon itselleen. Hän oli ihaillut vuonna 1928 rakennettua puutaloa jo pitkään. Vuosien varrella suhde taloon on vain syventynyt: se on paikka, josta ei lähdetä mihinkään. Sala on intohimoinen ja kekseliäs sisustaja, jonka ideoiden toteuttamisessa auttaa puoliso Eero Lehtonen.

