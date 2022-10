Lukijat kuvasivat upeaa auringonlaskua torstaina illansuussa. Taivaan väriloisto oli komeaa katsottavaa.

Loistavan taivaan taustalla eivät olleet tällä kertaa esimerkiksi Saharasta lähteneet hiekkamyrskyt tai tulivuoren purkauksista johtuvat hiukkaset.

Päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo Ilmatieteen laitokselta kertoo, että sateita on ollut Ruotsin ja Norjan alueelle. Auringonlaskun väreihin vaikuttaa se, että matalapaine on lähestymässä ja yläilmakehässä on kosteutta. Myös tämä saattaa saada aikaan normaalia komeampia auringonlaskuja.

