Walesin tiikerin karjaisut hullaannuttivat naiset 1960-luvulla – Tom Jones nähdään elokuussa Oulussa

She’s a Lady, Delilah, What’s New Pussycat, I who have nothing, Green Green Grass of Home, I’ll Never Fall in Love Again.



Siinä päällimmäiset Tom Jones -muistojen arkusta.



Ja tietenkin läpimurtonsa It’s Not Unusual.



Sir Tom Jones saapuu esiintymään Oulun Teatrialle elokuun 3. päivänä.



Vaikka artisti on vieraillut viime vuosina Suomessa, muun muassa Pori Jazzeilla 2011, kiertueen ulottumista Ouluun voi pitää lähes ihmeenä.



Sen verran laajasti tämä vokaalicharmöörien ikämieskerhon nokkamies suurempaa maailmaa kiertää.



Walesin tiikerinä tunnetun laulajan ura alkoi 62 vuotta sitten. Ensimmäiset äänitykset Tommy Scott ja Senators -yhtyeen solistina jäivät studion komeroon, oma ensisingle Chills and Fever (1963) floppasi.



Toista vuotta myöhemmin hän julkaisi It’s Not Unusualin. BBC kielsi sen esittämisen, mutta kaikeksi onneksi brittiläistä itsepäisyyttä edustava piraattiradioperinne pelasti: laulu ampaisi levynmyyntitilastojen kärkipaikalle.



Tom Jonesin uralla seurasi nopeasti oma tv-show, esiintymisiä Las Vegasissa sekä lukuisia yökerhoturneita.



Eräs niistä merkittiin erityisiin aikakirjoihin: 1968 New Yorkin Times Squaren Copacabana-yökerhossa esiintymislavalle heitettiin ensimmäiset pikkuhousut. Muita tilanteita ei runsauden vuoksi ole käynyt listaaminen.



Tämän tiikerin karjaisut herättivät hormonitoiminnan: naisissa lisääntyi varmaankin oksitosiini mutta miehillä testosteroni.



Monessa kodissa purtiin hampaita kirskuen yhteen, kun televisio tai radio toi miehisen seksipommin lintukotoon.



Ehkä mieskunnan silmissä armoa tuli sentään toisen britti-ikonin, James Bondin Thunderball-elokuvan (Pallosalama) tunnusmusiikin esittämisestä.



Kun Tom Jonesin esittämää ohjelmistoa tarkastelee lähemmin, huomaa, miten laaja hänen skaalansa on. Viihdemusiikiksi tunnistettavien hittien ohella hän hallitsee soulin, popin, rockin ja countrynkin.



Erityisen mielenkiintoista on ollut 1987 Kiss-versiosta alkanut ns. toinen tuleminen, jonka jälkeen hän on lisännyt tyylivalikoimaansa teknon ja dancen.



Nuoremmalle polvelle Tom Jones lieneekin Sex Bomb ja If I Only Knew -mies.

Itse asiassa, pari viimeisintä äänitettä ovat olleet ne, joista Sir Tom Jones on saanut uransa parhaat kritiikit.



Menestyksen mittarina voidaan pitää sitä, että Lontoon klassikkonähtävyyksiin kuuluva Madame Tussaud’n vahakabinetti palautti vaha-Jonesin näytteille parinkymmenen vuoden varastoinnin jälkeen.



Ääni on pysynyt hyvässä kuosissa, mutta ulkomuotoa sen sijaan on tuunattu: tiikeri on kokenut niin rasvaimut, nenän ja hampaiden uudeksimuotoilut kuin kasvojenkohotuksenkin.



Pysynyt on myös median kiinnostus. Artisti ei pelkää sanoa, mitä ajattelee, vaan päätyy kohuotsikoihin esimerkiksi syytettynä seksismistä.



Suosiota riittää silti; ne puoli vuosisataa sitten uskolliset lienevät edelleen uskollisia.

Kuten kuningatar Elisabet, jonka kesällä 2016 järjestetyn massiivisen 90-syntymäpäiväkonsertin pääesiintyjiin Sir itseoikeutetusti kuului.