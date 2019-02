Viimeinen Daruden viisukappale julki - Äänestä, mikä biiseistä kannattaa lähettää Euroviisuihin!

Suomea tulevissa Eurovision laulukilpailuissa edustavan Daruden kolmas ja viimeinen kilpailukappale-ehdokas julkistettiin perjantaina.

Jo aiemmin julkaistut biisit Release Me ja Superman saavat kolmanneksi ehdokkaaksi rinnalleen Look Away -nimisen kappaleen. Siinä lauluosuudet hoitaa muiden kappaleiden tapaan Sebastian Rejman.

Biisin ovat säveltäneet ja sanoittaneet Sebastian Rejman ja Darude. Kappaleen on tuottanut Darude eli Ville Virtanen.

Artistin itsensä mukaan kappale ottaa kantaa globaaleihin ongelmiin.

– Maailmassa tapahtuu kamalia asioita. On luonnonmullistuksia, sairautta, sotaa ja pakolaisuutta. On helpompaa katsoa muualle kuin nähdä tai ajatella näitä asioita, Darude sanoo tiedotteessa.

Euroviisuedustusbiisi valitaan lauantaina 2.3. Turun Logomossa järjestettävässä show´ssa, jonka Yle lähettää eri kanavissa suorana.

Katso tästä kaikki kolme ehdokasta:

Release Me

Superman

Look Away