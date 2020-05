Cold Courage

*** Tätä on hehkutettu Suomen ehkä kalleimpana ja kansainvälisimpänä tv-tuotantona. Rikosdraamaa Cold Courage on kuvattu Lontoossa, Dublinissa, Antwerpenissä ja Kajaanissa ja tuotantotiimissä on kansainvälisiä tekijöitä.

Tuoretta on se, että pääosissa on kaksi naista: suomalainen Pihla Viitala ja ruotsalainen Sofia Pekkari, jotka tosin molemmat näyttelevät Lontoossa asuvia suomalaisia. Naisten tiet kohtaavat puhelimenryöstön merkeissä ja myöhemmin juodaan tervasnapsia Thamesin rannalla.

Viitala esittää salaperäistä Maria. Hänen vetämänsä aktivistiryhmä haluaa estää vaarallisen populistipoliitikon valtaannousun. Pekkari on graafikko Lia, joka tempautuu tehtävään mukaan, sillä hän haluaa selvittää kadonneen ystävänsä kohtalon.

Sarja perustuu Pekka Hiltusen Studio-rikosromaaneihin.

Populismia, stalkkaamista, perhesalaisuuksia ja murhatutkinta

Kahden ensimmäisen jakson jälkeen jälki näyttää hyvin vetävältä kansainvälisen tason meiningiltä, mutta aineksia tuntuu olevan liikaa.

Juoni leviää todella moniin suuntiin: on oikeistopopulismin nousua Britanniassa, ihmiskauppaa, yksityistä aktivismia, stalkkaamista, perhesalaisuuksia sekä poliisitutkinta kasvottoman naisen kuolemasta.

Kun niitä kaikkia yritetään nivoa yhteen, on osa tapahtumista väistämättä epäuskottavia.

Tälle toivoo voittoisaa kulkua maailmalla, mutta hieman huolestuttaa, miten kaikki pysyy kasassa kahdeksan jakson ajan.

Viaplay sunnuntaina 3. toukokuuta alkaen, jolloin katsottaviin tulee kaksi ensimmäistä jaksoa. Tämän jälkeen palveluun tulee yksi uusi jakso viikossa.