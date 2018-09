Parinvalintaohjelmassa miehen tehtävä numero yksi: Pissaa vasten puuta

Kun kemiat kohtaavat

★★★ Hajut vaikuttavat parinvalinnassa enemmän, kuin arvaammekaan.

Norjalaisessa sarjassa urheilullinen sinkkunainen Jenny lähtee aistikokeiden avulla selvittämään, kuka seitsemästä satojen halukkaiden joukosta valituista kumppanikandidaateista olisi hänelle sopivin.

Ensimmäisessä tehtävässä ei ainakaan morsianehdokas pääse helpolla. Miesten tehtävä on pissata vasten puuta, ja Jennyn tehtäväksi jää rankata miehet järjestykseen virtsan tuoksun perusteella.

Kumppanin valinnan kannalta haju on aisteista merkittävin. Jos toisen haju miellyttää, hänellä on todennäköisesti erilainen immuunijärjestelmä kuin itsellä, mikä on etu suvunjatkamisen kannalta. Kun puolustuskyvyt täydentävät toisiaan, lapset ovat todennäköisemmin terveitä.

Naiset ovat miehiä herkempiä haistamaan sopivan kumppanin. Ovulaatio herkistää naisen hajuaistia entisestään. Ovulaation aikaan parinvalinta kuitenkin osuu todennäköisemmin maskuliinisempaan mieheen kuin muina aikoina kuukaudesta. Muulloin hajuaisti kannustaa valitsemaan huolehtivaisen, kiltin ja anteliaan tyypin.

Virtsanäytteen lisäksi 26-vuotias Jenny haistelee silmät sidottuina kunkin miehen leukaperät ja kainalot, ja pisteyttää miehet sen jälkeen hajujen perusteella. Tulevissa jaksoissa otetaan käyttöön myös muut aistit. Yksi toisensa jälkeen miehistä pudotetaan aistimittarien perusteella epäsopivimmat pois.

Yle Teema & Fem maanantai 10.9. klo 22.45