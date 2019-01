Päivän leffapoiminnat: Nainen muuttuu yhdessä yössä keski-ikäiseksi keskelle aviokriisiä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Rakkautta Pariisissa

** Tartu hetkeen, tai käy kuten Mariella. Yksien yöunien jälkeen 26-vuotiaan naisen nuoruus vaihtuu keski-ikään ja aviokriisiin. Sylvie Testudin romanttisella draamakomedialla on asiaa, mutta hailakaksi se jää. Tämän lajin kevyet fantasiat vaativat kai amerikkalaista lapsenmieltä todella toimiakseen. Kokeneet Juliette Binoche ja Mathieu Kassovitz pitävät onneksi huolen, ettei elokuva jää ihan charmia vaille. (Ranska/Luxemburg 2012)

Hero sunnuntai 13.1. klo 12.15

The Ghost Writer

*** Haamukirjailijat ovat yleensä ihan eläviä, päteviä sanankäyttäjä, jotka naputtelevat muistelmia kirjoihin ja kansiin, kun muistelijat itse eivät ehdi tai osaa. Semmoisen homman ottaa Ewan McGregor vastaan Roman Polanskin poliittisessa juonittelujännärissä. Pierce Brosnan on Britannian entinen pääministeri, jonka tarjoama kirjoituskeikka on vielä hämärämpi kuin aluksi luulisikaan. Edellinen yrittäjäkin on jo vainaa. (Britannia 2010)

Hero sunnuntai 13.1. klo 20.50

Pahan oma

*** Joskus, mutta vain joskus, mökötys kannattaa. Harrison Fordin ja Brad Pittin egot eivät kuulemma oikein mahtuneet yhtä aikaa filmauspaikalle, kun Alan J. Pakulan jännäriä purkitettiin. Takakireys ja alta kulmain kyräily sattuvat kuitenkin sopimaan pahojen aavistusten tarinaan, jossa newyorkilainen poliisi hyväuskoisuuttaan tarjoaa kotisijaa IRA:n terroristille. Velvollisuudet ja vastuut käyvät hämäriksi kuin itsestään. (USA 1997)

Kutonen sunnuntai 13.1. klo 21.00