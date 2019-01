Museokomediat sen todistavat: koko perheen elokuva ei ole kuollut

Night at the Museum: Haudan salaisuus

★★★ Mitenkäs teillä? Katsooko äiti olohuoneessa Sykettä tv:stä, isä makkarissa lätkää padilta, ja lapset omissa huoneissaan omilta ruuduiltaan pelejä, tubettajia tai jotain, joista isommilla ei enää ole aavistustakaan?

2010-luku on yksilöllistä aikaa, ja harva asia kuulostaa niin eiliseltä ja mummolalta kuin ”koko perheen elokuva”. Kuitenkin semmoisille on yhä kysyntää.

Sen näkee siitäkin, kuinka sankoin joukoin Yö museossa -elokuvia on katsottu. Monet kriitikot ovat nyrpistäneet nenää niiden tehosteparaateille, mutta kolme episodia on kukin tuonut tuottajien kassaan vähintään 350 miljoonaa dollaria.

Ehkä vaihteeksi on vain kivaa seurata kohellusta, jolla ei ole sen kummenpaa tärkeyttä tai tarkoitusta. Eikä Night at the Museum -leffojen ääressä kenenkään tarvitse punastella nykyään liki pakollisen alapäähuumorin tulvaa.

Luvassa koomikoiden kokoontumisajot

Kolmososa Haudan salaisuus ei keksi pyörää uudelleen, mutta seikkailukomedia rullaa vanhoilla vahvuuksilla. Ben Stiller on edelleenkin akuankkamainen museovartija Larry, jonka yökeikoilla sattuu ja tapahtuu.

New Yorkin luonnontieteellisessä eletään kumminkin kriisiaikoja. Sen eläimet, luurangot ja vahasta tehdyt näyttelykapistukset eivät enää vipellä öiseen aikaan entiseen malliin, sillä mystinen egyptiläinen laatta on menettämässä voimiaan.

Huvennutta taikaa on lähdettävä korjaamaan museoista muhkeimpaan, Lontoon British Museumiin. Hunni Attila (Patrick Gallagher), faarao Ahkmenrah (Rami Malek) ja muut tutut lähtevät tietenkin mukaan. Stiller itse irrottelee myös toisessa roolissa, neandertalin ihmisenä nimeltä Laa.

Koomikoiden kokoontumisajot pidetään tälläkin kertaa. Sacha Gervais, Steve Coogan ja Rebel Wilson edustavat brittien huumoriperinteitä amerikkalaistyylisen kurvailun keskellä.

Robin Williams esittää tuttuun tapaan presidentti Theodore Rooseveltin vahanukkea, mutta filmirooli jäi rakastetun koomikon viimeiseksi.

Taikka mistä sen tietää: ehkä Teddy tuhisee viiksiinsä sarjan nelososassakin. Jos ei egyptiläisen taian, niin efektipajan väen voimalla. Ensiesitys. (USA 2014)

