Lyra kohtaa samojedimetsästäjän, joka on suomalaisnäyttelijä – saatamme kuulla HBO-sarjassa suomea

Näyttelijä Pasi Remsu ei ole ainoa viittaus Suomeen HBO:n ja BBC:n yhteistyönä syntyneessä His Dark Materials -fantasiasarjassa. Muut ovat mielikuvitushahmoja, sillä mukana on myös Serafina Pekkala (Ruta Gedmintas) ja hänen daimoninsa eli sielueläimensä Kaisa.

Todennäköisesti sarjassa kuullaan myös joitain lauseita suomea kohtauksissa, joissa Remsu esittää pohjoisessa asuvaa samojedimetsästäjää.

Hänen pieni roolihahmonsa on pahis, joka sieppaa lapsia, ja myy heitä eteenpäin.

– Pahiksen rooli ei ole mikään yllätys, sanoo aiemminkin roistomaisessa roolissa ollut Remsu.

Hänellä on ollut sellainen Jurassic Wolrd -elokuvan jatko-osassa.

His Dark Materials on kahdeksanosainen sarja, joka perustuu Philip Pullmanin samannimiseen kirjasarjaan. Kun sarjassa seikkaillaan pohjoisessa, siellä kohdataan Pasi Remsun samojedimetsästäjä.

Sarja on suomennettu nimellä Universumien tomu ja osat ovat Kultainen kompassi, Salaperäinen veitsi ja Maaginen kaukoputki. Tammi on julkaissut ne suomeksi 1996, 1997 ja 2001.

Kirjojen ja sarjan päähenkilö on nuori Lyra Belacqua (Dafne Keen).

Fantasiamaailmassa on rinnakkaistodellisuuksien lisäksi puhuvia eläimiä daimoneita ja panssaroituja karhuja.

Daimon on jokaisen ihmisen henkilökohtainen, ja se ilmentää hänen sieluaan. Lyran eläin on vielä pysyvää olomuotoaan vielä hakeva daimoni Pantalaimon (ääni: Kit Connor).

Daimonit ovat kiinnostava lisä hahmon luonteeseen. His Dark Materialsissa Lordi Asrielsin (James McAvoy) daimon on lumileopardi. Sen äänenä on Hercule Poirotinakin tunnetuksi tullut näyttelijä David Suchet.

Mrs Marisa Coulterin (Ruth Wilson) sielueläin on kultainen apina, jolla taas ei ole ollenkaan ääntä.

Hauska daimoni on Lee Scoresbyn (Lin-Manuel Miranda) jänis.

Oma sielueläin olisi aasi

Jos Pasi Remsulla olisi oma daimoni, se olisi aasi.

– Olen yhtä hölmö kuin aasi – ja yhtä sinnikäs.

Remsu pyrki Teatterikorkeakouluun jo 16-vuotiaana, mutta ei päässyt. Avustajanrooleja Remsu teki muun muassa televisiosarja Salatuissa elämissä ja Rikos ja rakkaus -elokuvassa.

Ensimmäiset vuorosanansa Remsu muistaa edelleen. Ne olivat pikkuroolista toimitusjohtajana Salatuissa elämissä, ja kuuluivat: Tänne päin.

Kun näyttelijänura ei kotimaassa lähtenyt vauhtiin, nuorimies lähti maailmalle tekemään muita töitä.

Kaikki muuttui Remsun ravintolassa Kanarian saarilla, kun MTV3 saapui lomarannalle tekemään 36-osaista tositelevisiosarjaa Riemuloma Kanarialla. Se alkoi pyöriä televisiossa Suomessa kesällä 2013.

– Se oli rohkaisupotku.

Remsu laittoi kaiken lihoiksi ja lähti Costa Ricaan miettimään asioita. Seuraavaksi hän haki näyttelijäkoulutukseen Lontooseen vuonna 2014.

– Kun sain kuulla päässeeni sisään Drama Studio London -kouluun, nauroin hysteerisesti, sitten aloin itkeä ja lopuksi oksensin.

Olisi kiva näytellä suomeksi

Helppoa ei ollut, sillä kieli tuotti paljon hankaluuksia. Remsulla oli aikamoinen aksentti, eikä hän ollut juuri lukenut englantia.

Sinnikäs mies ei lannistunut, vaan alkoi tehdä töitä. Hän harjoitteli, harjoitteli ja harjoitteli.

Kun muut menivät pitkien koulupäivien jälkeen pubiin rentoutumaan, Remsu meni opettelemaan vuorosanoja. Hän kävi myös kielenopettajalla harjoittelemassa ääntämystä.

– Olen tehnyt kaikki näyttelijäntyöni englanniksi. Olisi kiva päästä käyttämään myös äidinkieltään, Remsu toivoo.

Saunojen rakentaminen pitää jalat maassa

Rovaniemellä syntynyt Remsu on sinkku. Ylpeänä hän mainitsee olevansa eno.

Hänellä on Lontoossa näyttelijätyön lisäksi raksahommia. Hän on rakentanut kaupunkiin jo parikymmentä saunaa. Yksi niistä on Suomen Britannian suurlähetystön katolla.

– Raksahomma pitää jalat maassa ja balanssien elämässä.

Remsun mukaan näyttelijäntyössä on välillä hiljaista, jos silloin vain odottelee kotosalla, pitää olla aika tiukka pää, että se pysyy kasassa. Saunoja rakentaessa on tekemistä.

Samojendimetsästäjän lisäksi muitakin näyttelijäntöitäkin on kehitteillä. Yksi sellainen on työn alla oleva Lappi-komedia, jota Remsu työstää yhdessä näyttelijä Juha Pihasen, koomikko Mika Eirtovaaran ja kirjoittaja Simon Corblen kanssa.

– Ehkä agentilla on jokin ässä hihassaan, nauraa Remsu.

Näyttelemisen ja saunojenrakentamisen lisäksi Remsu ehtii lukea. Mika Waltari on lempikirjailija ja erityisesti hänen romaaninsa Sinuhe egyptiläinen.

Remsu pitää sitä fantasiaromaanina, koska Waltari ei ollut koskaan käynyt Egyptissä.

Toinen suosikki on Jari Tervo.

– Olimme naapureita Rovaniemiellä. Olen ollut samalla luokalla Tervon veljen kanssa, Remsu kertoo.

Saunat saattavat koitua myös Remsun Lontoon-kodin lähellä majailleen kodittoman onneksi. Ensin Remsu alkoi moikkailla miestä, sitten jutella ja tukea. Nyt mies on kuulemma vieroituksessa.

Jos se onnistuu, Remsu on luvannut miehelle uudet hampaat ja työpaikan.