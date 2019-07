Yksi tavoite on jo saavutettu, kun uskalsin nousta lavalle ja pääsin finaaliin, sanoo Johannes Vatjus.

Haapavetisellä Johannes Vatjuksella alkaa ensi viikolla sellainen rupeama Seinäjoella, jota hän ei ole aiemmin kokenut. Keravalla hiljattain järjestystä tangolaulukarsinnasta finalistien joukkoon edennyt Vatjus on elänyt lauluntäyteisiä päiviä. Arkirytmi muuttui täysin, kun lauluharrastus sai supernosteen Tangomarkkinoiden finaalipaikan myötä. On pitänyt alkaa opetella lisää lauluja, on ollut harjoiteltava laulamista orkesterin säestyksellä, on mietittävä asioita yleisön viihdyttäjän näkökulmasta.

Kuluneiden päivien aikana Vatjus on kasannut omaa ohjelmistokokonaisuutta. Finalistimiehet ja -naiset konsertoivat, mutta ennen kaikkea esiintyvät, erilaisissa yleisötilaisuuksissa Seinäjoella. KUVA: Slava Vinokurov/Seinäjoen Tangomarkkinat

– Tarvin paljon apua joka puolelta. Tässä on nyt ollut niin paljon uutta, hän tuumaa.

Automatkalta tavoitettu Vatjus oli haastatteluhetkellä menossa treenaamaan omanlaista ohjelmistoa, jota tarvitaan koko tangoviikon aikana. Muutoinkin arjen aikataulut vievät miestä maalla ja merellä, muttei ilmassa.

– Jalat pidetään tiukasti maassa, hän naurahtaa.

Merellä sen sijaan tangolaulukilpailun finalistit viihdyttivät risteily-yleisöä. Tunnelma tangomusiikin ympärillä on huima. Siinä on se jokin, joka sai klassista laulua aiemmin harrastaneen Vatjuksen tarttumaan myös tangomikkiin.

– Yleisö on lähellä. Heiltä saa suoraa palautetta, Vatjus kiteyttää, muttei aio unohtaa klassistakaan laulamista. Välillä Vatjus kävi vierailevana solistina Haapaveden Kamariorkesterin keikalla Folkeilla. Sitten oli jälleen aika kääntää tangovaihde päälle.

– Tärkeintä on, että ohjelmisto on omalle äänelle sopivaa, hän painottaa.

Tangokaduilla keikkailevilta finalisteilta odotetaan monipuolisia musiikkikokonaisuuksia. Tangon lisäksi ohjelmistossa on oltava niin valssia kuin humppaakin, jenkkaa unohtamatta.

– Uudempi, nopeampi iskelmä on minulle vähän vieraampi genre. Sitä osiota pitää suunnitella ja harjoitella tarkemmin, hän miettii.

Tangokisassa finalistien on osattava tietty määrä tangoja. Sovitukset selviävät vasta Seinäjoella paikan päällä. Vatjus arvelee, että sovitukset olisivat tänä vuonna vähän taiteellisempia, kun Seinäjoen Tangomarkkinat viettävät 35-vuotisjuhlavuottaan. Siihen hän on varautunut, etteivät tangosovitukset ole mitään tavanomaisia.

– Paljon on ollut tangojen ulkoa opettelua. Olen kuunnellut eri artistien melodiakulkuja ja opetellut niitä niiden avulla, hän kertoo.

Tavoitteeksi Vatjus on asettanut itselleen oman itsensä voittamisen.

– Sen olen jo tehnyt, kun olen päässyt Seinäjoelle. Sekin on jo paljon, että olen uskaltanut nousta lavalle. Mutta totta kai, kun kilpailussa ollaan mukana, niin voittamaan lähdetään. Pyrin laulamaan niin hyvin kuin mahdollista, että yleisö haluaa minua äänestää, hän sanoo.

Yleisön miellyttämisellä on valtava merkitys lopullisessa sijoittumisessa.

– Ratkaisun kolmesta loppufinaalin laulajasta tekee yleisö.