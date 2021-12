Tyrnävällä järjestettiin uudenvuodenaattona Uudenvuoden tulet -ulkotulitempaus.

Tiedotteessa kerrotaan, että talkootyönä järjestetyssä tapahtumassa ulkotulia sytytettiin maanteiden varsille kirkonkylältä eri suuntiin yli kuuden kilometrin matkalta. Ulkotulet valaisevat tienvarsia vuodenvaihteen yli, kunnes katuvalot sytytetään jälleen kello yhden aikaan yöllä.

– Tämä on tärkeä yhteisöllinen tapahtuma, joka kertoo siitä positiivisesta yhdessä tekemisestä, mitä meillä Tyrnävällä on. Tässä ajassa hyvä yhteinen henki on tärkeä muistutus meille kaikille, jota toivon tapahtuman levittävän eteenpäin, sanoo Tyrnävän Riistanhoitoyhdistyksen talkoolainen Tauno Uitto tiedotteessa.

Tapahtumaa ovat tukeneet tyrnäväläiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.