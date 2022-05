Muun muassa venäläiset propagandasivustot ovat väittäneet Suomen siirtävän sotilaskalustoa itärajalle. MTV:n mukaan vastaavia väitteitä on välittänyt myös kansainvälinen uutistoimisto Reuters, joka on kuitenkin maininnut, ettei se pysty todistamaan pitääkö tieto paikkaansa. Medioissa on väitetty, että videolla näkyvä puolustusvoimien kalusto olisi matkalla itärajalle.

Puolustusvoimat on Twitterissä kertonyt väitteet perättömiksi. Panssarivaunut siirrettiin Arrow-sotaharjoitukseen Niinisaloon ja Säkylään. Video on kuvattu Tampereella.