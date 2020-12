Pasi Keskisarjan hurja projekti huipentui lauantaina: 14-metrisen Eiffel-tornin ylin osa nostettiin paikalleen Nivalassa

Nivalalainen Pasi Keskisarja on toiminnan mies. Hän on vuosia rakentanut talonsa viereen omaa hämmästyspuistoa, Crazylandia. Ruohokentälle on ilmestynyt vuosien mittaan jos minkälaisia teoksia: avaruusraketti, Titanic, resiinarata, lennonjohtotorni ja ties mitä.

Keskisarja paljasti maaliskuussa 2019 Kalevan haastattelussa, että hän aikoo rakentaa Crazylandin maille myös Eiffel-tornin. Lauantaina tornin ylin osa nostettiin paikalleen, ja nyt monumentti huitelee 14 metrin korkeuteen saakka.

Kaleva kertoo ensi viikolla laajassa jutussaan Pasi Keskisarjan huiman projektin taustat ja tarinan.