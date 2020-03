Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi suurimman tukipaketin koskaan – Trump sanoi hyväksyvänsä sen heti, kun saa sen pöydälleen

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump harkitsee yhä maan avaamista ensi viikolla. Brasilian presidentti puolestaan haukkui rajoituksia asettaneet kuvernöörit rikollisiksi ja Kosovon hallitus kaatui koronaan.

Yhdysvaltojen senaatti on keskiviikon ja torstain välisenä yönä hyväksynyt 2 000 miljardin dollarin tukipaketin.

Paketti kohdistetaan työttömiksi jääneiden ihmisten ja koronavirusepidemiasta kärsineiden teollisuudenalojen tukemiseen. Lisäksi siinä on varattu miljardeja dollareita terveydenhuoltoon.

Senaatin republikaanit ja demokraatit kävivät paketista pitkät ja raskaat neuvottelut. Se hyväksyttiin kuitenkin lopulta äänin 96–0. Edustajainhuoneen pitää vielä hyväksyä paketti, ja se käsittelee asiaa perjantaina.

Presidentti Donald Trump on sanonut, että hän allekirjoittaa paketin laiksi heti, kun se tulee hänen pöydälleen.

Yhdysvallat ohittanee Italian tartuntamäärissä

Jos kongressi hyväksyy pelastuspaketin, siitä tulee suurin sen hyväksymä paketti koskaan.

Paketti sisältää 500 miljardin dollarin rahaston yrityksille ja suoraa rahallista tukea kotitalouksille. Yksittäinen perhe voi saada jopa 3 000 dollaria elinkustannusten kattamiseen.

350 miljardia on varattu pienyritysten lainoihin, 250 miljardia työttömyysturvan laajentamiseen ja 100 miljardia terveydenhuoltoon.

Yhdysvaltojen talous kärsii koronaviruksesta suuresti. Virustilanne maassa pahenee jatkuvasti, ja vain Kiinassa ja Italiassa on nyt enemmän tartuntoja kuin Yhdysvalloissa.

Todennäköisesti Yhdysvallat ohittaa Italian tartuntamäärissä tänään. Torstaiaamuna maassa oli todettu lähes 70 000 tartuntaa. Kuolleita on yli 1 000.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että Yhdysvalloista on vaarassa tulla epidemian uusi keskus.

Brasilian presidentti vähättelee koronaa

Yhdysvaltojen presidentti Trump pysyy yhä kannassaan, että maahan asetettuja tiukkoja liikkumisrajoituksia voidaan arvioida uudelleen ensi viikolla. Hän sanoo, ettei tee päätöstä kevyin perustein.

Vielä pidemmälle on mennyt Brasilian presidentti Jair Bolsonaro, joka keskiviikkona haukkui Brasilian suurimpien osavaltioiden ja kaupunkien kuvernöörit ja pormestarit rikollisiksi.

Johtajien rikos on se, että he ovat sulkeneet kaupunkinsa koronaviruksen vuoksi. Brasiliassa on nyt todettu 2433 tartuntaa ja kuolleita on 57.

Bolsonaro on korostanut taloutta terveyden sijaan ja vähät välittää asiantuntijoiden, kuten oman terveysministerinsä Luiz Henrique Mandettan varoituksista. Heidän mukaansa maan terveydenhuolto on vaarassa romahtaa ensi vuonna.

– Muut virukset ovat tappaneet paljon enemmän ihmisiä kuin tämä, eikä mitään tällaista kohua ollut. Se, mitä nämä pormestarit ja kuvernöörit tekevät, on rikos. He tuhoavat Brasilian, Bolsonaro sanoi.

Samaan aikaan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Augusto Heleno lopetti oman karanteeninsa kesken puolivälissä. Hän palasi töihin viikko positiivisen koronavirustestin antamisen jälkeen. Heleno myös osallistui hallituksen kokouksiin päivänä, jona odotti testitulosta.

Kosovon hallitus kaatui koronaan

Brasilian lisäksi erimielisyyttä koronaviruskriisin hoitamisessa on esiintynyt myös Kosovossa, missä hallitus sai lähteä epäluottamuslauseen jälkeen.

Luottamusäänestykseen johtanut kiista alkoi siitä, pitäisikö Kosovon julistaa hätätila koronaviruksen vuoksi vai ei. Sisäministeri Agim Veliu tuki hätätilan julistamista ja sai pääministeriltä potkut. Tämä suututti hänen hallituskumppaninsa.

Kosovossa on todettu 71 koronavirustartuntaa. Yksi ihminen on kuollut viruksen aiheuttamaan sairauteen.