Yhdysvalloissa Trumpia kiskotaan kahteen suuntaan talouden avaamisen suhteen – toisella puolella liike-elämä, toisella lääketieteen asiantuntijat

Liike-elämä patistaa avaamaan mahdollisimman pian, lääketieteen asiantuntijat varoittavat liian hätäisten toimien vaarallisuudesta.

Yhdysvaltain liike-elämän johtajat patistavat presidentti Donald Trumpia avaamaan maan mahdollisimman nopeasti. Lääketieteen asiantuntijat haluavat kuitenkin olla varovaisia. Samaan aikaan mielipidemittaukset kertovat presidentin kannatuksen vähenevän, kun katsotaan, miten hän on hoitanut koronaviruspandemiaa.

Asiasta kertoo New York Times -lehti verkkosivuillaan.

Presidentti on keskellä modernin historian pahinta julkisen terveyden ja talouden kriisiä. Tässä tilanteessa häntä kiskotaan kahteen suuntaan. Mikäli hän poistaa liikkumisrajoituksia liian nopeasti, kymmeniä tuhansia ihmisiä lisää voi kuolla. Mikäli hän ei tee niin, miljoonat voivat menettää työpaikkansa.

Marraskuussa on presidentinvaalit. Se miten hän hoitaa nykyisen kriisin vaikuttaa suoraan hänen mahdollisuuksiinsa tulla valituksi uudelleen.

"Toivon Jumalan edessä, että teen oikean päätöksen"

– Minun on tehtävä päätös ja minä toivon Jumalan edessä, että se on oikea päätös, Trump sanoi perjantaina päivittäisessä tiedotustilaisuudessaan koronaviruspandemian etenemisestä maassaan. Virus on surmannut jo yli 18 000 amerikkalaista ja sen takia yli 16 miljoonaa on menettänyt työpaikkansa.

Trump sanoi tiedotustilaisuudessa Reutersin mukaan, että hän kuuntelee lääketieteen asiantuntijoita siitä, milloin maan talouden avaaminen olisi turvallista.

– Mikäli Yhdysvallat ei ole valmis avautumiseen 1. toukokuuta, niin sitä ei tehdä.

Trumpin mukaan avautuminen tapahtuu vasta kun tiedetään, että amerikkalaiset pysyvät terveinä.

Päätös avata Yhdysvallat ei kuulu yksin Trumpille. Määräykset pysyä kotona antoivat osavaltioiden kuvernöörit.

Presidentti tosin antoi ei-sitovia ohjeita koskien päivittäistä elämää tämän kuun loppuun asti. Mikäli hän antaisi uudet ohjeet jotka koskisivat avautumista, monilla osavaltioilla olisi paineita noudattaa niitä liike-elämän ja kansalaisten niin vaatiessa.

Cuomo: Ensin on testattava miljoonat työntekijät

Keskeinen kysymys on, kuinka kauan kestää, että valtio on jälleen täysin ennallaan ja toimintakykyinen.

Pahiten koronaviruksesta kärsineen New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew M. Cuomo sanoo, että rajoitusten helpottaminen vaatisi miljoonien työntekijöiden testaamista ensin. Myös koronavirusasiantuntijat kehottavat varovaisuuteen.

Christopher Murray Washingtonin yliopistosta laati mallin, joka ennustaa covid-19-kuolemat maassa. Hän uskoo, että liian aikainen rajoitusten purkaminen voi tuoda runsaasti lisää tartuntoja ja kuolemia.

– Mikäli rajoitustoimet lakkautettaisiin kansallisella tasolla 1. toukokuuta, niin joskus heinäkuussa palattaisiin liki samalle tasolle kuin missä olemme nyt.

Presidentin talousneuvonantajat ovat laatineet suunnitelmia talouden avaamiseksi. Kansallisen talousneuvoston puheenjohtaja Larry Kudlow ennustaa paluun töihin tapahtuvan neljän–kahdeksan viikon kuluessa. Valtiovarainministeri Steven Mnuchin ennakoi sen tapahtuvan jo ensi kuussa.

Moni äänestäjä menettämässä uskonsa Trumpiin

Samaan aikaan monet äänestäjät ovat menettämässä uskonsa Trumpin tapaan hoidella pandemiaa.

Trumpia vuoden 2016 vaaleissa kannattaneet iäkkäät äänestäjät ovat avainasemassa tulevissa vaaleissa. Vain 43 prosenttia yli 65-vuotiaista sanoo Trumpin tehneen parhaansa koronaviruksen edessä, kertoo CNN:n julkaisema mielipidemittaus. 55 prosenttia on sitä mieltä, että hän olisi voinut tehdä enemmän.

55–65-vuotiaat amerikkalaiset ovat taipuvaisempia näkemään Trumpin toimineen hyvin. He näkevät yleensäkin presidentin positiivisemmassa valossa.