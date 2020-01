Viime vuosi oli mittaushistorian toisiksi lämpimin, päättynyt vuosikymmen kaikkein kuumin – Suomalaisasiantuntija: Luvassa sään ääri-ilmiöitä ja 3–5 celsiuksen nousu

Metsäntutkimuslaitoksella on yli 7000 vuotta vanha ilmastohisroria, sen mukaan n.800 vuotta taaksepäon on ollut Ylä-Lapissa huomattavasti lämpimämpää kuin nykyisin.

USA:ssa on mailman pisin ilmastohistoria kerättynä, se on yli 8000 vuotta vanha.