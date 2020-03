Useat autonvalmistajat ovat valmiit auttamaan koronaviruksen vastaisessa taistelussa – tarvetta on erityisesti hengityskoneille

Britanniassa toivotaan, että teollisuusyritysten valmistamat uudet hengityskoneet saadaan sairaalakäyttöön jo ensi viikon loppuun mennessä.

Hallitukset eri puolilla maailmaa kannustavat autonvalmistajia ja ilmailualan yrityksiä alkamaan valmistaa hengityskoneita ja muita koronaviruksen hoidossa tarvittavia laitteita.

Britannian suurimmat autonvalmistajat ja ilmailualan yritykset ovat muodostaneet kolme yritysryhmää, joiden tarkoituksena on aloittaa nopeasti hengityskoneiden tuotanto. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan laitteiden prototyyppejä on jo tehty.

– Yli puoli tusinaa yritystä on jo tehnyt prototyypin, ja nyt me tarkistamme, että olemme tyytyväisiä laitteiden laatuun, Britannian terveysministeri Matt Hancock sanoi BBC:n haastattelussa.

Hancock toivoo, että uudet hengityskoneet saadaan käyttöön koronaviruspotilaiden hoidossa ensi viikon loppuun mennessä.

– Se on uskomatonta. Vain päivissä jotkin yritykset, joilla on huippuinsinööritaitoa, ovat ryhtyneet toimeen, ja jo nyt prototyyppejä on valmiina.

Hän kertoo, että hallitus ostaa hengityskoneita "niin paljon kuin valmistajat pystyvät tekemään". Monen asiantuntijan mukaan tällä hetkellä on vajausta koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitolaitteista.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita ja keuhkokuumetta. Suurimmalla osalla taudin oireet ovat lieviä, mutta pieni osa saa vakavan infektion ja joutuu sairaalahoitoon. Taudin sairaalahoidossa voidaan tarvita hengityskoneita.

Jotkut koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin saaneista tarvitsevat tehohoitoa. Suurin osa tehohoitoa tarvitsevista on ollut vanhoja tai henkilöitä, joilla on ollut muita perussairauksia.

Yritykset valmiina auttamaan

Viranomaiset eri maissa toivovat, että teollisuusyritykset pystyvät hyödyntämään valmiita tuotantoketjujaan, digitaalitekniikan osaamistaan ja 3D-tulostustekniikkaa lääketieteellisten laitteiden valmistamisessa.

Monet yritykset ovat jo ryhtyneet toimeen auttaakseen koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Eurooppalainen ilmailualan yritys Airbus tutkii parhaillaan, voiko se alkaa tuottaa hengityskoneita.

– Tavoitteemme on, että hengityskoneen prototyyppi on valmis kahdessa viikossa ja että tuotanto voi alkaa neljän viikon kuluttua, asiasta tietävä yrityksen työntekijä kertoi Reutersille.

Pohjois-Italissa autonvalmistajat Ferrari ja Fiat Chrysler Automobiles NV ovat käyneet keskusteluja maan suurimman hengityslaitteita valmistavan yrityksen kanssa. Tarkoituksena on selvittää, voisivatko autonvalmistajat auttaa laitteiden tuotannon lisäämisessä.

Yhdysvalloissa maan viranomaiset keskustelevat General Motorsin ja Ford Motorin kanssa yritysten mahdollisuudesta auttaa hengityskoneiden valmistuksessa.

Sähköautoja valmistavan Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on tarjonnut apuaan koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

– Me alamme tehdä hengityskoneita, jos niistä on pulaa, Musk kirjoitti Twitterissä.