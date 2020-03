Unkariin tulossa hätätilalaki, joka koronaviruspandemian varjolla antaa kaiken vallan pääministeri Orbánille

Eräs asia tässä koronakaaoksessa jaksaa hämmästyttää kerta toisensa perään.

Tämä asia on se, että Kiinan antamiin tilastolukuihin viitataan vertailukelpoisina tilastolukuina länsimaiden ilmoittamien lukujen kanssa. Lähdekritiikki on tyystin unohdettu. Erityisesti Kiinan kohdalla historia on osoittanut, että lähdekritiikki on paikallaan.

Kiinassa koronavirus alkoi riehumaan ensimmäisenä maailmassa. Siellä on 1 400 miljoonaa asukasta ja sairaalapalvelut eivät ole samalla tasolla länsimaiden kanssa. Oma erityinen lukunsa on Kiinan poliittinen järjestelmä, jolla on erityisen huono maine totuuden puhumisessa.

Luoko esimerkiksi Yleisradio itsestään luotettavaa kuvaa, kun Kiinan ilmoittamia lukuja siellä niin usein verrataan Italian ja Espanjan heikkoihin lukuihin? Onko Pandadiplomatia tehnyt ja sille (ilmeisesti) suunnitellun tehtävänsä?

Mikähän mahtaa olla Viktor Orbanin strategia? Vankilatuomio "valelukujen" esittäjälle!