Ukraina nosti Mainilan laukaukset ja talvisodan esille YK:n hätäistunnossa Kertshinsalmen tilanteesta – Yhdysvallat puhui Venäjän provokaatiosta, Trump korostaa Euroopan vastuuta

Kirjoitan nyt vielä viikko sitten lauantain 17.11 tapahtumista. Kahdelle meidän perheeseen kuuluvalle alaikäiselle tytölle (molemmat alle 15v) tehtiin seksuaalista väkivaltaa kahden ulkomaalaistaustaisen henkilön toimesta, joka ainakin minun ja monen muiden mielestä täyttää raiskauksen tunnusmerkistön. Se mitä tapahtui ja miksi näin pääsi käymään on turhaa tämän enempää tässä jauhaa. Kuitenkin kaleva tiedotti seksuaalirikoksesta, mikä olisi tapahtunut 16-17.11, mutta tänään selvisi, että kyse on jostain aivan eri tapauksesta. Saimme eilen itse selvitettyä toisen rikoksesta epäilyn ns. sosiaalisen median nimimerkin ja saimmekin hänet houkuteltua paikalle tuiran salen pihalle. Tätä tapahtumaa ennen soitimme poliisille ja poliisi tuli väijymään salen vastapäätä olevan kerrostalon pihalle. Meillä oli uhri autossa, joka tunnisti rikoksesta epäilyn. Otimme porukalla epäilyn kiinni ja poliisit syöksyivät paikalle heti ja ottivat epäilyn haltuun. Yritimme sanoa poliiseille, että menisivät rajakylään tekemään kotietsinnän sinne mistä tämä epäilty tuli, ja että sieltä löytyisi lisää rikostovereita mahdollisesti. Tässä vaiheessa emme tienneet, että toinen epäilty on vielä vapaana, koska luulimme kalevan uutisten perusteella, että epäilty olisi vangittu. Nyt tänään aamulla saimme tietää, että toinen tekijöistä on edelleen vapaalla jalalla. Uhrien isät kävivät kuulustelussa yms. ja asiaa tutkiva henkilö oli ollut erittäin epäystävällinen eikä hyväksynyt sitä mitä teimme eli otimme tekijän kiinni. Poliisi ei olisi päässyt tekijän jäljille ilman meitä. Viestiä on poliisin suuntaan nyt yritetty laittaa, että tutkisivat epäilyn puhelimet yms. että saisivat selville toisen tekijän. Kysymys kuuluu nyt, että haluaako ne tutkia tätä asiaa ylipäätänsä. Tässä kuitenkin nyt haluttaisiin verorahoille vastinetta. Mikäli kyse olisi esim. veropetoksesta, niin aivan varmasti viranomaiset käyttäisivät enemmän resursseja. Toivon ja haluan, että he saisivat toisen tekijän kiinni. Ilmapiiri ja asenne tuntuu poliisilla olevan enemmänkin meitä kantasuomalaisia vastaan. Sanokoon kuka mitä hyvänsä mutta ainakaan täällä oulussa ei voi enää lapsia päästää mihin tahansa ja kiitos siitä kuuluu meidän politikoille, koska ovat heidän vieraansa tänne kutsuneet.Kuka näistä vastuun ottaa. ei sitten yhtään kukaan. Päättäjät ja politikot eivät tule ikinä pyytämään anteeksi, että ovat tänne maahanmuuttajia ottaneet. Nämä ei ole mitään ysittäistapauksia. Itseasiassa suomalaisten tekemät seksuaalirikokset ovat nykyään yksittäistapauksia. Nyt lähiaikoina on ollut tapetilla että eduskunnassa ollut "seksuaalista häirintää". Miltähän se seksuaalinen häirintä tuntuu jos verrataan mitä täällä kadulla tapahtuu suomalaisille. Nyt on takki tyhjä ja täytyy ladata hieman akkuja tämän jutun osalta.