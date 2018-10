Trump vahvisti: Presidentin luottohenkilönä pidetty YK-lähettiläs Nikki Haley eroaa – ei tarkentanut yllätyslähdön syytä

Nikki Haley jättää Yhdysvaltain YK-lähettilään tehtävän, vahvistaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Haley jättää tehtävän vuoden lopussa.

Trump ilmoitti asiasta Valkoisessa talossa. Washington Postin mukaan Trump ylisti Haleyta, joka oli Trumpin rinnalla ilmoituksen aikana.

– Hän on ollut hyvin erityinen minulle. Hän on tehnyt upeaa työtä, Trump sanoi ja lisäsi, että Haley on tervetullut palaamaan hallintoon jossakin muussa tehtävässä.

Trump kertoi, että Haley oli noin kuusi kuukautta sitten kertonut haluavansa hieman vapaa-aikaa.

Haley itse pysyi vaitonaisena lähtönsä syistä. Hän kuitenkin sanoi, että on tärkeää ymmärtää, milloin on aika astua sivuun. Haley sanoo, ettei hänellä ole aikeita asettua ehdolle presidentinvaaleihin 2020.

Uutiskanava CNN kertoo lähteensä perusteella, että Haley oli kertonut henkilökunnalleen tiistaiaamuna paikallista aikaa, että hänen oli aika siirtyä eteenpäin.

Haley nousi YK-lähettilääksi Trumpin presidenttiyden myötä. Hän toimi Etelä-Carolinan kuvernöörinä ennen lähettilästehtäväänsä.