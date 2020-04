Teknologiajätit suunnittelevat tartuntaketjujen jäljittämiseksi järjestelmää, joka sopisi 99 prosenttiin maailman kaikista älypuhelimista – Jäljittäminen korostuu pian Suomessakin

"Tekniikka on tarkoitus tehdä osaksi puhelimien käyttöjärjestelmiä eli se tulisi käyttöön ilman, että puhelimen omistajan tarvitsee ladata erillistä sovellusta."

Ei näin. Ikuinen 24/7 seuranta, jota ei pääse pakoon, 99 %:lle älypuhelinten käyttäjistä.

Luonnollisesti tähän uuteen käyttöjärjestelmän ominaisuuteen tulee sisältymään mahdollisuus pakottaa kaikkien puhelinten Bluetooth päälle etäohjattuna. Muutenhan ihmiset voisivat estää seurannan laittamalla Bluetoothin pois päältä puhelimessaan.

Toivottavasti tarpeeksi korkealla tasolla (EU-komissio jne) ymmärretään olla avaamatta tätä matopurkkia.

Oikea tapa tehdä tämäkin asia on luoda Open Source -sovellus, joka hoitaa homman käyttäjän suostumuksen saatuaan. Tällaisia sovelluksia onkin saatavilla jo useita.

Toiminnon liittämisellä KJ:n osaksi tavoitellaan vain entistä tarkempaa mahdollisuutta seurata ihmisten tekemisiä. On monia tahoja, joita suuresti kiinnostaa mahdollisuus tietää reaaliajassa, kenen seurassa itse kukin aikaansa viettää. On vain ajan kysymys milloin käyttötarkoitusta laajennetaan.

"Terrorismin torjunta" tulee hakematta ensimmäisenä tekosyynä mieleen.