Tanska ja Puola sulkevat rajansa ulkomaalaisilta – Euroopasta tuli koronapandemian keskus

Tanska kertoi perjantaina sulkevansa rajansa lauantaista lähtien ulkomaalaisilta. Maa pyrkii rajoittamaan toimella uuden koronaviruksen leviämistä.

– Kaikki turistit, kaikki matkustaminen, kaikki lomat ja kaikki ulkomaalaiset, jotka eivät pysty todistamaan hyvää syytä tulla Tanskaan, eivät pääse rajan yli, pääministeri Mette Frederiksen sanoi Reutersin mukaan.

Rajoitus alkaa keskipäivällä lauantaina. Tanskan hallitus kaavailee pitävänsä rajat kiinni kuukauden, huhtikuun 13. päivään. Asiasta kertoo Local-uutissivusto.

Tavaraliikenne rajan yli sallitaan edelleen.

Tanskassa on todettu 788 tartuntaa.

Aiemmin tällä viikolla maassa suljettiin koulut ja yliopistot.

Tanska on ensimmäinen pohjoismaa, joka sulkee rajansa pandemian vuoksi.

Puola puolestaan kertoi sulkevansa rajansa ulkomaalaisilta sunnuntaista lähtien. Lisäksi omille kansalaisille tulee 14 päivän karanteeni, kun he palaavat ulkomailta. Puolassa 68 ihmistä on saanut tartunnan ja yksi ihminen on kuollut.

Myös Tshekki estää lähes kaiken matkustamisen maahan ja sieltä pois. Kielto astuu voimaan maanantaina.

Lisäksi muiden muassa Slovakia, Malta, Ukraina, Pakistan ja Hongkong ovat ilmoittaneet matkustusrajoituksista ja karanteenimääräyksistä.

Euroopasta tuli pandemian uusi keskus

Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti perjantaina, että Euroopasta on tullut koronaviruspandemian keskus.

– Euroopassa on enemmän tartuntoja ja kuolemia kuin koko muussa maailmassa lukuun ottamatta Kiinaa, WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi Genevessä perjantaina Reutersin mukaan.

Tartunnan on saanut yli 132 000 ihmistä 123 maassa sen jälkeen, kun uusi koronavirus havaittiin joulukuussa Wuhanissa Kiinassa.

WHO:n asiantuntija Mike Ryan muistutti Reutersin mukaan, että etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin on "koeteltu ja testattu" tapa hidastaa viruksen leviämistä, mutta se ei ole tartunnan estävä ihmelääke.

