Syyriassa ensimmäinen koronavirustartunta – viruksen leviäminen pakolaisleireille olisi katastrofi

Koronaviruksen leviämistä Syyriassa edesauttaa se, että maasta on paljon liikennettä Iraniin, joka on pahoin kärsinyt viruksesta.

Syyriassa on vahvistunut maan ensimmäinen koronavirustapaus.

Viranomaisten mukaan tartunnan saanut henkilö on 20-vuotias nainen. Terveysministeri Nizar al-Yaziin mukaan hänet asetetaan karanteeniin.

Joukkoliikenne maan pääkaupungissa Damaskoksessa on keskeytetty. Koulut, puistot, ravintolat ja useat julkiset rakennukset on suljettu sekä armeijan kutsunnat peruttu.

Myös leipomot on suljettu ja leipä toimitetaan ihmisille kotiinkuljetuksella, jotta ihmiset eivät joutuisi tekemisiin toistensa kanssa. Presidentti Bashar al-Assad on ilmoittanut vankien armahduksista, jotta virus ei leviäisi vankiloissa.

Koronavirustartunnoista on huhuttu Syyriassa viikkoja. Oppositio on syyttänyt hallitusta salailusta. Hallitus on kiistänyt syytökset.

Pakolaisleirellä ei voida tehdä koronatestejä

Asiantuntijat ovat huolissaan viruksen leviämisestä Syyriaan, sillä yhdeksän vuoden sisällissota on romuttanut Syyrian terveydenhuoltojärjestelmän.

Lisäksi maassa on sodan jäljiltä yli kolme miljoonaa kotinsa jättämään joutunutta ihmistä, jotka elävät monin paikoin hirveissä oloissa.

Opposition hallitseman Luoteis-Syyrian lääkärit pelkäävät, että virus voi levitä nopeasti täyteen ahdetuilla pakolaisleireillä, joilla on kymmeniätuhansia ihmisiä. Käsihygieniasta huolehtiminen on leireillä lähes mahdotonta, sillä niillä ei ole juoksevaa vettä.

Jo nyt leireillä on raportoitu koronaviruksen kaltaisista oireista, mutta testejä ei ole voitu tehdä.

Riskejä lisää se, että Syyriassa on tällä hetkellä suuri määrä iranilaisia, jotka myös liikkuvat jatkuvasti maiden välillä. Iran on yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä maista. Siellä oli maanantaiaamuun mennessä havaittu yli 20 000 tartuntaa. Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut lähes 1 700 ihmistä.

Iran on myös yksi Syyrian hallituksen tärkeimmistä liittolaisista. Hallituksen joukkojen rinnalla taistelee tuhansia iranilaisia, jotka tulevat maahan sekä lennoilla että Irakin kautta, missä koronavirus myös leviää.

Damaskoksen ja Iranin pääkaupungin Teheranin välillä kulkee yhä suoria lentoja.

Syyrian armeija on kertonut lisänneensä valmiutta koronaviruksen varalta sotilaiden suojelemiseksi.