Suomi tuomitsee Uuden-Seelannin terrori-iskun pelkurimaisena tekona

Suomi tuomitsee Uuden-Seelannin Christchurchissa perjantaina tapahtuneen tuhoisan terrori-iskun. Iskussa kuoli yhteensä 40 ihmistä.

Ulkoministeriön Twitter-tilillä julkaistussa viestissä Suomen kerrotaan tuomitsevan voimakkaasti pelkurimaisen terroriteon. Samalla esitetään surunvalittelut uhrien läheisille.

Terrible attack against New Zealand and immigrants in Christchurch. Finland strongly condemns this cowardly act of terrorism. Our deepest condolences to the families and friends of the victims, and all those affected by this tragedy. #Christchurch #NewZealand