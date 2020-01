Sääkirjat ovat nyt sekaisin Norjassa, maan keskiosissa lämpötila kohosi tänään lähes 20 asteeseen – "Kuin mukava kesäpäivä"

Kun oman elämänsä vastarannankiisket täällä vouhkaavat, että on sitä kaikenlaisia ilmoja pidellyt ennenkin, todettakoon seuraavaa: Nyt on käsillä ihmisen aiheuttama raju keskilämpötilan nousu, joka johtuu teollisella ajalla ihmisen ilmakehään syytämistä kasvihuonekaasuista. Kun verrataan lämpötilan nousuvauhtia, se on hätkähdyttävän jyrkkä jopa tuhansien vuosien perspektiivillä. Kun maapallolla ennen ihmistä on keskilämpötila vaihdellut, muutosvauhti on ollut paljon hitaampi ja luonto on paremmin ehtinyt sopeutua siihen. Nyt vauhti on ihmisen ansiosta vaarallisen nopea. Kohta ollaan 1,5 astetta yli esiteollisen ajan lämpötilan, 2 astetta voi mennä rikki parissa kymmenessä vuodessa, 2100 mennessä ennustetaan jopa 4 astetta kuumempaa. Se tarkoittaa valtavien alueiden muuttumista asuinkelvottomiksi, vuosittaisia ruokakriisejä, ennennäkemättömiä pakolaismääriä, konflikteja ja sotia. Paha kehitys olisi täysin estettävissä ajamalla fossiilisten polttoaineiden käyttö välittömästi alas.