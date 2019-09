"Makaisin mieluummin kuolleena katuojassa" – Boris Johnson ei aio mennä takaisin Brysseliin ja pyytää lisäaikaa brexitille

Tiukka kansanäänestys, jossa Brexitin puuhamiehet valehtelivat mennen tullen ja palatessa on todella kaukana suuresta demokraattisesta äänestystuloksesta. Boris on poliittisessa mielessä kuopattu syvemmälle kuin May ja Cameron yhteensä laskettuna, britannian huonoin pääministeri sitten Chamberlainin - Brexit in our time, buhahah! Samanlainen venäjän kätyri kuin Fixitin kannattajat.