Lumivyöryonnettomuus: Rovaniemeläinen Jani Johansen tietää Blåbærfjelletin vaaran paikat – "Siellä on ennenkin jäänyt suomalaisia vyöryn alle"

Rovaniemeläinen Jani Johansen on laskenut Tamokdalenin laaksossa parinkymmenen vuoden ajan joka talvi. Myös alueella sijaitseva Blåbærfjellet, jossa tapahtui keskiviikkona lumivyöryonnettomuus, on miehelle tuttu tunturi. Kadoksissa on kolme suomalaismiestä sekä yksi ruotsalainen nainen.