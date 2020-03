Lähes 350 000 saanut koronaviruksen – Olympialaisten siirtäminen näyttää yhä varmemmalta ja italialaiset lakkoilevat protestina sille, että tehtaat saavat olla auki

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 15 000 ihmistä maailmalla.

Koronavirustartuntojen määrä jatkoi jälleen maanantaina kasvuaan.

Maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa virustartuntoja oli todettu maailmassa lähes 350 000. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 15 000 ihmistä.

Pahimmin koronaviruksesta kärsivä Italia ei vielä iltapäivällä ollut ilmoittanut uusia lukuja. Sunnuntaina kuolleisuus oli maassa matalampaa kuin lauantaina, jolloin maassa kuoli lähes 800 ihmistä viruksen aiheuttamaan sairauteen. Pahimmin on kärsinyt Lombardian maakunta Pohjois-Italiassa.

Bergamon kaupungin ruumishuoneet ja hautausmaat täyttyivät jo viime viikolla. Armeija on kuljettanut ruumiita muihin kaupunkeihin tuhkausta varten.

Espanjassa on todettu yli 4 000 uutta tartuntaa. Koronaviruksen on nyt saanut siellä yli 33 000 ihmistä ja kuolleita on nyt yhteensä lähes 2 200.

Saksassa uusia tartuntoja on 1 347 ja uusia kuolemantapauksia 17. Myös Ruotsissa koronavirus on tappanut viisi uutta ihmistä. Kuolleita on nyt 25.

Olympialaiset ehkä vuonna 2021

Kanada ja Australia ovat ilmoittaneet, etteivät maat lähetä urheilijoita Tokion olympialaisiin, jos ne järjestetään suunnitellusti kesällä. Ilmoitukset lisäsivät vaatimuksia kisojen siirtämiseksi.

Puola puolestaan on sanonut, etteivät urheilijat voi harjoitella nykytilanteessa kunnolla. Irlannin olympiajohtaja puolestaan on ehdottanut kisojen siirtämistä vuoteen 2021.

Tämä on saanut Japanin pääministerin Shinzo Aben myöntämään ensimmäisen kerran, että kisoja ei välttämättä voida pitää suunnitelluksi. Olympiakomitea suunnittelee ensisijaisesti kisojen siirtämistä, ei perumista kokonaan.

Italiassa protestoidaan tehtaiden aukioloa vastaan

Ainakin metalli- ja kemian alan työntekijät ovat ilmoittaneet maanantaina menevänsä lakkoon Lombardian maakunnassa. Lakkoilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Italian hallitus antoi sunnuntaina määräyksen, että kaikkien muiden kuin välttämättömien yritysten on oltava kiinni huhtikuun alkuun saakka ja julkaisi listan yrityksistä, jotka saavat olla auki. Lakkoilevien työntekijöiden mielestä hallituksen lista on liian laaja.

Kemianteollisuus ilmoitti, että lakko kestää keskiviikon ajan ja koskee kaikkia niitä yrityksiä Lombardiassa, jotka eivät vastaa merkittäviin kansallisiin tarpeisiin. Metalliteollisuus puolestaan julkaisee lakkonsa yksityiskohdat myöhemmin.

Yhdysvaltojen koronaviruspaketti kaatui

Yhdysvaltain koronaviruspaketti kaatui senaatissa myöhään sunnuntai-iltana. Senaatti ajoi eteenpäin yli biljoonan dollarin pakettia, jolla vastata koronaviruksen aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin.

Demokraattipuolue vaati lisää rahaa valtion ja paikallishallinnon tukemiseen, republikaanit puolestaan halusivat nopeaa tukea rahamarkkinoille.

Yhdysvallat on jo hyväksynyt kaksi hätäpakettia. Nyt hylätty paketti olisi sisältänyt taloudellista tukea tavallisille amerikkalaisille, pienyrityksille ja pahiten virusepidemiasta kärsineille toimialoille kuten ilmailulle.

Paketin käsittely jatkuu tänään.

Britanniassa hallitus on puolestaan keskeyttäneensä kaikki raideliikenteen järjestämissopimukset ainakin puoleksi vuodeksi ja vastaavansa nyt raideliikenteen kustannuksista. Hallitus maksaa maan yksityisille ratayhtiöille pienen summan rahaa, jotta osa raideliikenteestä pystytään hoitamaan.

Merkel kielsi kokoontumiset ja meni karanteeniin

Saksassa kiellettiin sunnuntaina yli kahden ihmisen julkiset kokoontumiset, jos ihmiset eivät asu samassa taloudessa tai kokoontuminen liity töihin.

Määräyksen antoi liittokansleri Angela Merkel ennen kuin ilmoitti itse vetäytyvänsä karanteeniin. Merkelin tiedottaja kertoi, että Merkel oli käynyt lääkärillä, jolla on todettu koronavirus. Liittokansleri on kuitenkin tiedottajan mukaan kunnossa.

Maanantaina Espanjan varapääministeri Carmen Calvo joutui sairaalaan hengitystieinfektion vuoksi. Hänelle on tehty koronavirustesti, jonka tuloksia odotetaan.

Maanantaina myös seksirikoksista tuomitun Hollywood-tuottajan Harvey Weinsteinin ja oopperalaulaja Placido Domingon kerrottiin saaneen koronaviruksen.