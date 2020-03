Koronaviruskuolemat jatkavat kasvuaan Italiassa, kuolemantapauksia jo yli 4 000 – WHO:n mukaan Wuhanissa ei uusia tapauksia

Koronaviruksen takia rajoitustoimia lisätään eri maissa.

Italiassa koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti perjantaina jo 4 000. Maailman kaikista virukseen kuolleista reilut 36 prosenttia on italialaisia.

Perjantaina kerrottiin, että kuluneen vuorokauden aikana kuolleita Italiassa oli 627. Se on korkeampi kuin mitä viralliset luvut kertovat olleen Kiinassa Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa tautipiikin aikaan.

Vahvistettuja virustartuntoja Italiassa on yli 47 000.

Aiemmin perjantaina Italian hallitus sanoi harkitsevansa uusia toimia jo ennestään tiukkojen rajoitusten alla eläville kansalaisilleen.

Maailmassa vahvistettuja virustartuntoja on yli 260 000. Virukseen on kuollut reilut 11 000 ihmistä. Taudista on puolestaan parantunut yli 90 000 ihmistä.

Valonpilkahdus Wuhanista

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi perjantaina, että Wuhanista ei ole ilmoitettu uusista koronavirustapauksista. Tämä on ensi kerta sen jälkeen, kun tauti alkoi siellä levitä joulukuussa.

– Wuhan antaa toivoa muulle maailmalle, että jopa vakavinkin tilanne voidaan kääntää hyväksi, sanoi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Britanniassa pubit ja kahvilat sulkeutuvat

Euroopassa monet maat ovat joko lisänneet tai ovat lisäämässä rajoitustoimia. Perjantaina Ranskassa viranomaiset sulkivat viikonlopuksi muun muassa esplanadeja, yleisiä nurmikenttiä ja Seinejoen rantatörmiä kävelijöiltä ja auringonottajilta.

Ranskalaisten liikkumista on rajoitettu tiistaista lähtien. Hallitus harkitsee myös pidentävänsä kahdeksi viikoksi suunniteltujen rajoitusten kestoa.

Britanniassa hallitus ilmoitti perjantaina, että muun muassa kahvilat, pubit, baarit ja ravintolat on suljettava koronaviruksen vastaisen taistelun takia. Noutopalvelut sen sijaan sallitaan.

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan sulkemiset täytyy panna toimeen "niin pian kuin se on kohtuullisesti mahdollista" perjantai-illasta alkaen. Lauantaina paikkoja ei saa avata.

"Suojelemme ihmisiä, osin myös heiltä itseltään"

Saksassa Baijeri määräsi perjantaina ensimmäisenä osavaltiona osittaisen ulkonaliikkumiskiellon alueelleen. Kielto on aluksi voimassa kaksi viikkoa. Sen aikana kodista saa poistua vain erityisluvalla esimerkiksi töihin tai apteekkiin.

Osavaltion pääministerin Markus Söderin mukaan julkinen elämä Baijerissa lähes loppuu. Syynä koviin toimiin on hänen mukaansa koronatartuntojen lisääntymisen ohella se, että kansalaiset eivät ole kehotuksista huolimatta lopettaneet kokoontumisia. Sellaista ei Söderin mukaan voi sallia.

– Tärkein tehtävämme on suojella ihmisiä, osin myös heiltä itseltään, Söder perusteli.

Samanlaiset toimet ovat harkinnassa myös muualla Saksassa.

Liittokansleri Angela Merkelin esikunnasta kerrottiin aiemmin, että kansalaisten käytöstä aiotaan seurata viikonlopun aikana ja ratkaiseva päivä on lauantai. Merkel ja osavaltioiden pääministerit pitävät asiasta palaverin sunnuntaina.

Turkki pidätti somettajia

Turkissa on pidätetty kymmenittäin ihmisiä, koska he ovat julkaisseet "provokatiivisia ja perusteettomia" viestejä koronavirusepidemiasta sosiaalisessa mediassa, kertoi maan sisäministeriö. Ministeriö kertoi Twitterissä, että epäiltyjä on liki 250, ja heistä on pidätetty 64.

Ministeriö ei kertonut asiasta ja viesteistä tarkemmin, mutta vakuutti, että työ muidenkin viestittelijöiden saamiseksi kiinni jatkuu edelleen.