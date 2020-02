Koronavirus tappoi ennätysmäärän – Jo sarsia enemmän uhreja vaatineen viruksen saanut yli 40 000 ihmistä, rahaa käytetty yli 9 miljardia

THL ei kyllä ole tehtäviensä tasalla.

Ensin sanotaan ettei se tänne tule kuin miljoona kertoimella

(parin päivän päästä saadaan laboratorio varmistettu tulos)

Sitten sanotaan ettei ole vaarallinen.

Mitään rajoituksia ei tarvitse tehdä.

Öö.. anteeksi ei ole vaarallinen, ovatko he ennustajia?

Missään ei ole vielä julkisesti puhuttu ns. Aasia-geenistä jolle kyseinen virus on hengenvaarallinen.

Meillä Suomalaisilla sitä Inkeri-aasialaisgeeniä on noin 5%

Italia laittaa lentokieltoon heti päälle, laivoja karanteeniin. Siellä kyseinen tauti on ilmeisesti vaarallisempi kuin täällä?

THL sanoi SARS viruksen kohdalla myöskin ettei ole vaarallinen eikä tule tänne. Sitten kuin vakavuus ja laajuus tuli ilmi, sanottiin ettei mikään enää toimi enää pysty varjelemaan leviämiseltä.

Eikö mitään opittu tästä?

Tehohoitopaikkoja meillä on 200.

Jos tauti leviää ja pahimmat skenaariot käyvät toteen en usko THL olevan mitään taikaa auttaa/ hoitaa kansalaisia.

Toivottavasti emme pääse tätä todistamaan.

Suomen viranomaiset eivät suhtaudu asiaan tarpeeksi vakavasti. Jotenkin ihmetyttää että WHO:n raportti on Suomen päättäjille ihan turha lukuunottamatta WHO suosittelemaa ihmisten vapaata kulkemista ettei

Laiteta voimaan lentorajoituksia tietyistä paikoista.

Finnair toki lopetti lennot tietyiltä Kiinan alueilta.