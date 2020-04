Koronavirus havaittiin ensimmäisen kerran turvapaikanhakijassa Kreikassa

Kreikan hallitus on kuvannut tilannetta pakolaisleireillä "tikittäväksi aikapommiksi".

Kreikka on asettanut pakolaisleirin karanteeniin sen jälkeen kun 20 turvapaikanhakijaa osoitti testissä kantavansa koronavirusta, kertoi maahanmuuttoministeri torstaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun viruksen on osoitettu iskeneen pakolaisleiriin.

Asiasta kertoivat Reuters ja Al Jazeera -uutissivusto.

Kaikkiaan 63 ihmistä joutui testiin sen jälkeen kun 19-vuotiaan naispuolisen siirtolaisen havaittiin kantavan virusta. Hän oli ollut synnyttämässä ateenalaisessa sairaalassa. Tapaus oli ensimmäinen tuhansien turvapaikanhakijoiden joukossa Kreikan ylikansoitetuilla leireillä.

Kukaan koronaviruksen kantajista ei ollut saanut sairausoireita, kertoi ministeriö, joka jatkaa testejä.

Kreikka kertoi ensimmäisestä koronaviruksesta maassa helmikuun lopulla. Tähän mennessä siellä on raportoitu 1 415 tautitapauksesta ja 50 kuolemasta viruksen vuoksi.

Vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin aikana Kreikan kautta siirtyi Lähi-idästä Eurooppaan yli miljoona ihmistä.

Ministeriö kertoi kieltävänsä kaiken liikkeen Ritsonan pakolaisleiriin ja sieltä pois. Leiri sijaitsee 75 kilometriä Ateenasta kaakkoon ja siellä on 2 300 ihmistä. Kielto kestää kaksi viikkoa.

"Siirtolaiset evakuoitava välittömästi Euroopan maihin"

Kreikan saarten ylikansoitetuilla pakolaisleireillä on jumissa yli 40 000 turvapaikan hakijaa. Avustusjärjestöjen mukaan olosuhteet leireillä ovat kuvottavat ja hallitus on kuvannut tilannetta niissä "tikittäväksi aikapommiksi".

– Tämä uutinen vahvistaa sen mitä me olemme vaatineet toistuvasti; siirtolaiset on välittömästi evakuoitava Kreikan saarilta EU-maihin, sanoi Leila Bodeux Caritas Europa -avustusjärjestöstä.

Parwana Amiri, 16-vuotias afganistanilainen joka asuu Ritsonassa, on yrittänyt jakaa tietoa koronaviruksesta leiriläisille.

– Pakolaisten on tiedettävä kuinka pitää suojautua virusta vastaan, hän kertoi Al Jazeeralle. Hänen mukaansa kaikki hänen tuntemansa ovat huolissaan.

Hän kehottaa muita nuoria puhumaan perheilleen kätten pesemisen tärkeydestä.

– Tämä virus ei tunne rajoja ja se kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti, hän sanoi.

– Te pysytte kotona, mutta meidän on pysyttävä leirissä, missä terveyden säilymisestä ei ole takeita.