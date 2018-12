Itsekseen ajanut Tesla tuotti poliiseille harmaita hiuksia Kaliforniassa – kolme partioautoa yritti pysäyttää luksusautoa, jonka kuski nuokkui ratissa sammuneena

Tarvittaessa itsekseen ajavat eli autopilotilla varustetut autot tuovat jo nyt oman mausteensa poliisin töihin.

Sen sai huomata Kalifornian liikennepoliisin partio, joka bongasi viime perjantaina Redwood Cityn kaupungin kohdalla S-mallin Teslan.

Rutiinijuttuja, voisi ajatella – paitsi että tällä kertaa kuljettajassa oli jotain outoa.

Ylinopeutta ajavan sähköauton kuljettaja näytti nuokkuvan sammuneena ratissa, vaikka auto paineli varman oloisesti moottoritien kaistalla noin 112 kilometrin tuntinopeudella.

Partio yritti turhaan käyttää useamman kilometrin matkalla sireenejä ja hälytysvaloja kuljettajan herättämiseksi ja huomion saamiseksi.

Kun äänet ja valot eivät tehonneet, toinen poliisiauto liittyi pysäytystehtävään ja keksi ajaa Teslan eteen ja jarrutella, jolloin oletettavasti päällä ollut Teslan autopilotti alkoi omatoimisesti hidastaa autoa.

Lopulta kolmen partioauton yhteispeli sai Teslan pysähtymään tien oikeaan reunaan.

Tiettävästi kuskia piti vielä pysäytyksenkin jälkeen herätellä ratista "suullisin käskyin" ja ikkunaan koputtelemalla.

Miehen tultua tolkkuihinsa partio vei hänet läheiselle Shellin huoltamolle, jossa tutkittiin ajokunto. Se osoittautui huonoksi.

Ratissa ollut kaupungin kaavoituspuolen johtava virkamies päätyi poliisin putkaan.

– Ehkä yllättävintä on, että auto ajoi itsekseen vähintään yli seitsemän mailia (reilut 11 kilometriä) ilman, että autopilotti lähti päältä tai auto törmäsi mihinkään, toteaa tapauksesta kirjoittanut Autoweek-sivusto.

Ei lieventävä asianhaara

Yhdysvaltalaismedian mukaan automaattinen ajaminen ei ole mikään lieventävä asianhaara, vaan rattijuopumuksesta napsahtaa syyte normaaliin tapaan.

Poliisi pyrkii vielä varmistamaan, että autopilottitoiminto todella oli päällä miehen tapauksessa. Ainakin auton käyttäytyminen viittaa vahvasti sen olleen toiminnassa.

Niin tai näin, tiettävästi kyse ei edes olisi ihan ensimmäisestä autopilotilla ajelleesta Tesla-rattijuoposta, sillä tammikuussa Kaliforniassa kirjattiin hieman vastaava tapaus. Siinäkin Tesla kyyditsi autonomisesti ajellen tuhdisti juopunutta omistajaansa.

– On hienoa, että meillä on tällaista teknologiaa, mutta on syytä muistuttaa ihmisiä, että he ovat itse vastuussa ajoneuvon hallinnasta, Kalifornian liikennepoliisin tiedottaja totesi Palo Alto Online-uutissivustolle.

Myös Tesla on painottanut, että oikeudellinen vastuu auton liikkeistä lepää aina tukevasti kuljettajan harteilla.



Lisäksi yhtiön mukaan kädet pitäisi koko ajan pitää ratilla tai ratin tuntumassa, vaikka autopilotti on päällä.