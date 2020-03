Italiassa koronatartuntoja todennäköisesti satojatuhansia – Kuolonuhrien määrä lähti tiistaina jälleen uuteen nousuun

Ruotsilla ei ole velkaa, kuten Suomella ja nousukaudella laitettiin rahaa siellä säästöön, Suomessa Porvarit vastuussa, meni yritystukiin ja rikkaitten veronkevennyksiin!

Ruotsissa ongelmat on Helsingin luokkaa, tosin Helsinki on hoitanut asit erittäin Italian tyylisesti!

Suomen hallitus on hoitanut asiat Kiitettävästi ja erittäin hyvin oikea aikaisesti.

Suomella on etu kun tänne virus on tullut viikkoja myöhemmin kuin muualle Euroopassa, Ruotsissakin tuli viikon aiemmin, siellä on nyt isot ongelmat, mutta rikas maa on Ruotsi, siellä kaikki toimii, josta kiitos kuuluu sosiaalidemokraateille, jotka on ollut vastuussa pitkään, siellä suurin puolue aina ja ikuisesti!!