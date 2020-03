Italian synkät koronatilastot saivat jatkoa, peräti 475 ihmistä kuoli virukseen päivän aikana

Italia teki jälleen keskiviikkona surullista historiaa, kun maan viranomaiset kertoivat 475 ihmisen kuolleen päivän aikana koronavirukseen.

Tämä on korkein virallinen luku missään maassa yhdessä päivässä. Yhteensä kuolleita on Italiassa jo liki 3 000.

Yli puolet kaikista Kiinan ulkopuolella tapahtuneista koronaviruskuolemista on peräisin Italiasta. Virustartunnan on saanut maassa yli 35 000 ihmistä.

Edellinen yhden päivän korkein kuolinluku oli sekin Italiasta. Sunnuntaina maassa kerrottiin 368 ihmisen kuolleen koronavirukseen.

– Tärkeintä on, ettemme anna periksi. Kuluu vielä muutamia päiviä ennen kuin alamme nähdä eristyksen vaikutuksen, mutta näiden toimien on pysyttävä voimassa, sanoi maan terveysviranomaisia johtava Silvio Brusaferro.

Kaksi kolmannesta Italian viruskuolemista on peräisin Lombardian pohjoisosasta Milanon ympäristöstä.

"Pahin tilanne sitten toisen maailmansodan"

Koko maailmassa viruksen oli virallisten lukujen mukaan saanut keskiviikkoiltaan mennessä liki 215 000 ihmistä. Kuolleita oli vajaat 8 800.

Samalla kun tartunnan saaneiden ja kuolleiden määrät nousivat, muuttuivat myös maailman johtajien puheet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vertasi itseään maan sodanajan johtajiin.

– Tietyssä mielessä olen sota-ajan presidentti. Sotaahan tässä käydään, koska tilanne on hyvin vakava, Trump sanoi puhuessaan Valkoisessa talossa.

Saksan liittokansleri Angela Merkel puolestaan sanoi viruksen olevan Saksan tukalin paikka sitten toisen maailmansodan.

– Tilanne on vakava: ottakaa se siis vakavasti. Sitten Saksojen yhdistymisen, tai itse asiassa sitten toisen maailmansodan, ei maassamme ole ollut tällaista haastetta joka riippuu näin paljon kollektiivisesta solidaarisuudestamme, Merkel sanoi ensimmäisessä suorassa televisiopuheessaan pitkällä urallaan liittokanslerina.

– Uskon todella, että voimme onnistua voittamaan haasteen, jos jokainen kansalainen ymmärtää oman tehtävänsä, liittokansleri jatkoi.

Hotelleista sairaaloita, Britanniakin sulkee koulut

Viranomaiset ympäri maailmaa jatkoivat myös toimiaan viruksen leviämisen rajoittamiseksi ja sairaiden hoitamiseksi.

Saksan osavaltion viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että Saksa aikoo ryhtyä käyttämään muun muassa hotelleja ja urheiluhalleja väliaikaisina sairaaloina lievien sairaustapausten hoitamiseen, jotta varsinaisten sairaaloiden paikat voidaan varata vakavammin sairastuneille.

New Yorkin satamaan puolestaan tuodaan tuhatpaikkainen sairaalalaiva, jotta koronaviruspotilaille saadaan lisää paikkoja, kertoi osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo.

Cuomon mukaan New Yorkiin tulee USNS Comfort -sairaala-alus, jota on normaalisti käytetty uivana sairaalana muun muassa sotilasoperaatioissa. Cuomon mukaan New Yorkin kaupungissa oli keskiviikkona jo pitkälti yli 1 300 koronatartuntaa, mikä on satoja enemmän kuin vielä päivää aikaisemmin. New Yorkin osavaltiossa tartuntoja on todettu yli 2 300.

Britannia kertoi keskiviikkona sulkevansa kaikki koulunsa perjantaina koronaviruksen vuoksi. Koulut pysyvät kiinni toistaiseksi, kertoi opetusministeri Gavin Williamson parlamentille.

Britannian johto ei antanut mitään arviota siitä, milloin koulut mahdollisesti voitaisiin avata uudelleen.