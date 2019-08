Ilmastoaktivisti Greta Thunberg ankkurissa New Yorkin edustalla – takana kahden viikon purjehdus Atlantin yli

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on saapunut New Yorkiin. Thunberg, 16, matkasi Euroopasta Yhdysvaltoihin kilpapurjehdusveneessä. Matka Atlantin yli kesti kaksi viikkoa.

Thunbergin seurueen käyttämä vene Malizia II on ankkuroitunut New Yorkin edustalle. Thunbergin isä Svante Thunberg lähetti asiasta tekstiviestin Ruotsin yleisradiolle SVT:lle.

Seuraavaksi Greta Thunberg seurueineen joutuu passi- ja tullitarkastukseen.

Lisäksi veneen täytyy pysytellä New Yorkin edustalla parin tunnin ajan odottaen vuorovettä, jotta se pääsee satamaan.

Rantautumisen Manhattanille odotetaan tapahtuvan iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Thunberg osallistuu syyskuussa New Yorkissa YK:n ilmastonmuutosta käsittelevään kokoukseen. Hän kieltäytyy lentokoneilla lentämisestä, koska se aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä.

Thunbergille tarjottiin mahdollisuutta matkustaa Malizia II:lla, lähtökohtaisesti ilman päästöjä. Venettä kipparoivat Pierre Casiraghi, joka on Monacon prinsessa Carolinen poika, ja saksalainen purjehtija Boris Herrmann.

Thunberg ei vielä tiedä, miten hän matkustaa takaisin Eurooppaan.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5