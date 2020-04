Ikäihmisten liikkumisrajoitukset saattavat jatkua jopa vuoden loppuun, sanoo EU-komission puheenjohtaja

Kaikki vanhukset eivät vieläkään ymmärrä miks heidän pitäisi vältellä muita ja liikkumista ihmisten keskellä ja näyttää myös ettei kaikki muutkaan ota tosissaan noita kokoontumisrajoitteita. Yhdessä naapurissa porukkaa kulkee kuin pipoa, ei niinkuin mitään ymmärrystä nykytilanteen vakavuudesta. Mutta itsehän jokainen tietää riskit ja kantaa seuraamukset. Rajoitteiden tarkoitus on vähentää riskiä sairastua ja samalla estää taudin leviäminen. Hyvä, ett rajoitteita jatketaan ainakin siihen asti, ett saadaan rokote tuota virusta vastaan. Itsellä läheinen on hoivakodissa ja huoli on kova omasta läheisestä ja muista siellä olevista hoidettavista ja lisäksi siellä työtään tekevistä hoitajista ja muusta henkilökunnasta. Voimia ja jaksamisia kaikille riskiryhmiin kuuluville ja heidän läheisilleen. Tämä aika on rankkaa ja raskasta, mutta yhdessä me tästä selvitään, kun noudatetaan annettuja ohjeita.