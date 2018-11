Hillary Clinton: "Euroopan on lähetettävä nyt selkeä viesti, että se ei voi jatkaa turvapaikan ja tuen tarjoamista"

Kerrankin on järkevä ihminen , joka sanoo asiat suoraan . Loputon tukien antaminen ja on lopetettava . Ihmisten pitää asua omassa maassaan ja tehdä siellä rehellistä työtä . Kyllä tulo tänne loppuu , kun annetaan vaan kylmä tila kuten tehtiin sodan jaloista tulleille karjalaisille .

He olivat oman maan kansalaisia , joiden oli pakko lähteä venäläisten tieltä .