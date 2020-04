Expressen: ruotsalaisfirma myi ravintolisää koronalääkkeenä – yrityksen taustalla joukko tunnettuja lääkäreitä

Ruotsalainen yritys on markkinoinut ravintolisää väitteillä, joiden mukaan se estää koronaviruksen leviämistä ja torjuu viruksen aiheuttamaa sairautta, kertoo ruotsalaislehti Expressen.

Yritys markkinoi Anoroc-nimistä tuotetta verkkosivuillaan kutsumalla sitä läpimurroksi. Tuotteen nimi on corona takaperin.

Kahden viikon kuuri sinkkiä ja probiootteja sisältävää ravintolisää maksoi 399 kruunua, eli noin 36,50 euroa. Sitä myytiin sekä jauheina että kapseleina.

Ruotsin lääkevirasto laittoi markkinoinnille pisteen nopeasti. Nyt viittaukset koronavirukseen ovat poistuneet yrityksen verkkosivuilta.

– Jos lanseeraa kuurin, jonka väitetään estävän koronavirusta ja sen leviämistä, on kyseessä lääke. Silloin täytyy olla myös olemassa tutkimuksia siitä, että se toimii ja lupa lääkkeiden myymiseen, sanoo lääkeviraston valvontavirkamies Martin Burman Expressenille.

Valmistaja myöntää virheen

Erikoisen tapauksesta tekee se, että tuotetta markkinoivan yrityksen taustalla vaikuttaa joukko tunnettuja ruotsalaisia lääkäreitä, liikemiehiä ja lääkealan ammattilaisia.

Mukana on esimerkiksi suuren lääkeyhtiön entinen johtava lääkäri, toisen lääkeyhtiön kemisti ja tuotekehityspäällikkö sekä suuren rahoitusyhtiön perustaja.

Yrityksen hallituksessa istuu myös lääkäri ja Ruotsin lääkäriliiton sekä Ruotsin Punaisen ristin entinen puheenjohtaja Anders Milton, joka myöntää Expressenille yrityksen tehneen virheen.

– He eivät miettineet säädöksiä, joiden mukaan kuuluu toimia. Se oli virhe. Ei niin voi kirjoittaa ilman tieteellistä tukea.

Milton sanoo, ettei valmistetta ole kokeiltu kliinisissä tutkimuksissa ihmisiin.

– Meillä on vain likimääräistä tietoa. Sitä on käytetty esimerkiksi hevosiin ja sikoihin virusinfektioiden, kuten influenssan yhteydessä.

Tuotetta on myyty ravintolisänä ihmisille yli 20 vuotta, eikä sillä ole todettu sivuvaikutuksia.

"Kokeilemisen arvoinen"

Teoria valmisteen taustalla on se, että sinkki estää viruksen jakautumisen, eikä virus pysty lisääntymään. Tällöin virus ei leviä, tartunnan saaneet parantuvat nopeasti ja pandemia pysähtyy. Tuotetta on myyty ravintolisänä ihmisille vuosikausia.

– Emme tiedä, toimiiko se, mutta sitä kannattaa kokeilla. Tässä pitää ajatella hieman laatikon ulkopuolella, mutta ei tämä ole kuin kristallien laittaminen rintakehän päälle tai jumalainen impulssi. Tämän taustalla on ajatus. Milton sanoo.

Burman on eri mieltä. Hän sanoo, että virusta torjuvan lääkkeen myynti on riski, jos sen tehoa ei ole todistettu.

– Voi olla, että tätä käytetään hoitokeinona eikä se tehoa. Se voi johtaa myös siihen, että ihminen luulee olevansa terve, levittää tautia eteenpäin tai viivyttelee hoitoon hakeutumista, hän sanoo.

Lääkelainsäädännön rikkomisesta voi saada sakkoja tai korkeintaan vuoden vankeutta. Lääkevirasto voi myös määrätä tuotteen myynnin keskeytyksen tai yrityksen maksamaan uhkasakkoja. Koska Anorocin markkinointi koronaviruksen torjuntaan on keskeytetty, virasto ei ryhdy muihin toimenpiteisiin.

– Mutta pidämme silmämme auki. On tietysti huikean hienoa, jos he ovat onnistuneet löytämään koronavirusta torjuvan keinon, mutta sitä ei saa myydä ennen kuin se on testattu ja hyväksytty, Burman sanoo.

Yritys aikoo etsiä laboratorion, jossa ravintolisää voidaan testata koronaviruspotilaisiin.

Myös koronavirustestejä kielletty

Koronavirus on iskenyt pohjoismaista pahimmin juuri Ruotsiin. Maassa oli torstaina aamulla todettu lähes 12 000 koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut Ruotsissa yli 1 200 ihmistä.

Koronavirusta hoitaville tuotteille on tämän vuoksi Ruotsissa nyt kysyntää. Lääkevirasto on kieltänyt Anorocin lisäksi myös useamman kotikäyttöön myydyn koronavirustestin markkinoinnin. Se on tehostanut kieltoa määräämällä uhkasakkoja, jos myynti ei lopu.