Donald Trump hyväksyi satojen miljardien tukipaketin – suunnitteilla jo seuraava yli 1 000 miljardin hätäapupaketti

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi lain tukipaketista lähes yksimielisesti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyi keskiviikkoiltana satojen miljardien dollarien arvoisen tukipaketin, jolla on tarkoitus auttaa koronaviruksesta kärsiviä kansalaisia ja yrityksiä. Tukipaketti tarjoaa ihmisille palkallista sairauslomaa, työttömyysetuuksia, ilmaisen koronavirustestauksen ja ruoka- ja lääkeapua.

Rebuplikaanienemmistöinen senaatti hyväksyi lain tukipaketista lähes yksimielisesti luvuin 90–8. Edustajainhuone oli hyväksynyt lain jo viime viikolla.

– Nyt on aika tehdä kiireellisiä molempien osapuolten yhteisiä toimia. Tässä tapauksessa en usko, että täydellisen ratkaisun hakemisen pitäisi estää jotain, mikä auttaa edes osaa työntekijöistä, sanoi senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnel The New York Timesin mukaan.

Tukipaketin tarkka arvo ei ole tiedossa, mutta on arvioitu, että jo työntekijöiden sairaus- ja perhevapaita tuetaan 105 miljardilla dollarilla.

Samaan aikaan Yhdysvallat on kasaamassa toista hätäapupakettia. Sen arvoksi on arvioitu jopa 1 300 miljardia dollaria, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuosien 2008 ja 2009 talouskriisin hoitoon suunnattu avustus.

Tästä paketista on tarkoitus muun muassa antaa kansalaisille suoraan rahaa ja yrityksille lainoja.

– Me toimimme nopeasti, koska tilanne vaatii sitä, McConnel sanoi.

Tiistaina Trump esitti, että kansalaisille jaettaisiin jopa tuhannen dollarin shekkejä. Tuen suuruus riippuisi Reutersin mukaan henkilön tuloista ja perheen koosta.

Senaatin demokraattijohtajan Chuck Schumerin mukaan shekkejä parempi ratkaisu olisi laajentaa työttömyysetuuksia.

Suunnitelmissa olevasta tukipaketista on tarkoitus suunnata 300 miljardia dollaria pienille yrityksille, 50 miljardin edestä lainoja vaikeuksissa oleville lentoyhtiöille ja 150 miljardia lainantakauksia koronaviruksen takia vaikeuksissa oleville aloille.

Työttömyys voi nousta 20 prosenttiin

Presidentti Trump on ottanut käyttöön myös sota-aikana käytetyn lain, joka tarjoaa presidentille mahdollisuuden määrätä yrityksiä tuottamaan kansallisen turvallisuuden kannalta olennaisia tuotteita, kuten sairaaloissa tarvittavia laitteita.

Myöhemmin hän kirjoitti Twitterissä, että hän ottaa toimenpiteet käyttöön vasta "pahimmassa tapauksessa tulevaisuudessa".

Yhdysvalloissa on todettu lähes 8 000 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin on kuollut yli 140 ihmistä. Viruksen takia pörssi on ollut jyrkässä laskussa ja sillä pelätään olevan vakavia seurauksia maan talouteen.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin sanoi aiemmin tällä viikolla, että koronaviruspandemia voi nostaa maan työttömyyden 20 prosenttiin.

Aikaisemmin helmikuussa Yhdysvaltain kongressi hyväksyi ensimmäisen 8,3 miljardin dollarin arvoisen tukipaketin, jonka tarkoituksena oli hillitä koronaviruksen leviämistä.