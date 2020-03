Baijerin osavaltioon Saksassa on julistettu ulkonaliikkumiskielto, joka voi laajeta koko maan laajuiseksi

Latinalaisessa Amerikassa on ryhdytty voimakkaisiin toimiin koronaviruksen etenemisen rajoittamiseksi. Kalifornian osavaltio Yhdysvalloissa määräsi, että ihmisten pitää pysyä kotona, ja Espanjassa kaikki hotellit suljetaan.

Baijerin osavaltioon Saksassa on julistettu ulkonaliikkumiskielto sen jälkeen, kun ihmiset eivät ole noudattaneet maan hallituksen kehotuksia välttää ulkona oleskelua.

On myös mahdollista, että koko Saksaan määrätään ulkonaliikkumiskielto.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tiedottaja kertoi perjantaina, että liittokansleri keskustelee sunnuntaina eri alueiden johtajien kanssa siitä, ovatko saksalaiset noudattaneet riittävän hyvin kehotusta pysyä kotona ja välttää väkijoukkoja.

– He tekevät armottoman analyysin tilanteesta. Ratkaisevaa on nyt se, miten ihmiset käyttäytyvät lauantaina, Merkelin tiedottaja Stefan Seibert sanoi Reutersin mukaan.

Koronavirustartuntojen määrä on noussut Saksassa vuorokaudessa lähes 3 000:lla noin 14 000:een. Maan terveysviranomaiset sanovat, että jos viruksen leviämistä ei estetä tehokkaasti, tartuntojen määrä voi nousta jopa 10 miljoonaan seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Saksan liittovaltion sääntöjen mukaan liittokansleri Merkel ei voi määrätä koko maan kattavaa ulkonaliikkumiskieltoa, vaan siitä päättävät maan osavaltiot ja paikallishallinnot.

Brasiliassa rajoitetaan liikkumista

Koronaviruksen keskus on tällä hetkellä Euroopassa, mutta myös Latinalaisessa Amerikassa on siirrytty jo voimakkaisiin toimiin viruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Brasilian suurimmissa kaupungeissa on alettu rajoittaa sosiaalisia kokoontumisia ja kauppakeskuksia sekä yökerhoja on kehotettu sulkemaan ovensa. Perjantaina maan senaatti äänestää etänä, hyväksyykö se, että maahan julistetaan hätätila koronaviruksen takia.

Rio de Janeirossa ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa ja välttämään kuntosaleilla ja rannoilla käyntiä.

Rio de Janeiron hiekkarannalla Brasiliassa oli torstaina autiota.

Torstaina Brasilia ilmoitti sulkevansa maarajansa. Se myös estää maahan tulon maista, jotka kärsivät pahasta koronavirustilanteesta. Näiden joukossa ovat muun muassa EU-maat, Kiina, Japani ja Etelä-Korea.

Brasiliassa todetut koronavirustartunnat lisääntyivät torstaina 193:lla. Yhteensä maassa on todettu yli 600 tartuntaa, ja tautiin on kuollut seitsemän ihmistä.

Venezuelasta paenneet siirtolaiset ovat vaikeassa tilanteessa

Koronavirus leviää myös muissa Etelä-Amerikan maissa.

Perussa on todettu yli 230 koronavirustartuntaa, ja maan hallitus on rajoittanut kokoontumisia ja liikkumista. Maahan on julistettu myös öisin voimassa oleva ulkonaliikkumiskielto.

Chilessä on todettu yli 340 koronavirustartuntaa, ja maan presidentti Sebastina Pinera on julistanut maahan "katastrofitilan", mikä antaa hallitukselle valtuudet rajoittaa liikkumista ja varmistaa ruoan saatavuus ja peruspalvelut. Torstaina Pinera ilmoitti, että maan taloutta tuetaan 12 miljardin suuruisella tukipaketilla.

Torstai-iltaan mennessä kukaan ei ollut kuollut Chilessa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin, vaikka maa on tartuntojen määrässä mitattu yksi Latinalaisen Amerikan eniten koronaviruksesta kärsineistä maista.

Torstaina Kolumbia ja Panama ilmoittivat lopettavansa kaikki kansainväliset lennot 30 päivän ajaksi. Jo aikaisemmin saman päätöksen on tehnyt Latinalaisen Amerikan maista muun muassa Peru, Ecuador ja El Salvador.

Kolumbiassa koronavirustartunnan on saanut virallisten tietojen mukana noin sata ihmistä, ja Venezuelassa tartuntoja on vielä alle 50. Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on pyytänyt Reutersin mukaan ihmisiä pysymään kotona välttääkseen sosiaalisia kontakteja.

Viruksen aiheuttamien karanteenien pelätään heikentävän entisestään Venezuelan humanitaarista kriisiä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat Venezuelasta muualle Etelä-Amerikkaan paenneet ihmiset, koska heillä ei ole monessa maassa oikeutta terveydenhuoltoon eikä valtion myöntämiin sosiaalitukiin.

Venezuelasta Kolumbiaan paennut Maricarmel Luho ansaitsee miehensä kanssa perheensä elannon myymällä pikkutavaraa, kuten karkkeja ja kerjäämällä.

– Pelkäämme sitä, että saamme koronavirustartunnan, eikä kukaan tarjoa meille terveydenhuoltoa, Luho sanoi Reutersin mukaan.

Kolumbiassa venezuelalaisilla siirtolaisilla on oikeus terveydenhoitoon vain hätätapauksissa.

Kaliforniassa tiukkoja koronaviruksen vastaisi toimia

Ihmisiä on määrätty pysymään kotona Kaliforniassa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin mukaan ihmiset saavat käydä ruokaostoksilla, apteekissa, lääkärissä ja itsepalvelupesuloissa pyykkiä pesemässä. Kielto ei koske henkilöitä, jotka työskentelevät yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisillä aloilla.

– Olemme luottavaisia, että kalifornialaiset kestävät tämän tilanteen, Newsom sanoi torstai-iltana Yhdysvaltain aikaan tiedotustilaisuudessa osavaltion pääkaupungissa Sacramentossa.

Kehotus pysyä kotona astui voimaan saman tien. Newsom ei kertonut torstaina, kuinka kauan poikkeustila on voimassa, mutta antoi ymmärtää, että se kestää vähintään kahdeksan viikkoa.

Hän ei kertonut, kuinka määräyksen noudattamista valvotaan. Kuvernööri uskoi, että ihmiset noudattavat määräystä.

Poliisi käveli keskiviikkona ihmisiltä suljetulla laiturilla Santa Monicassa Kaliforniassa Yhdysvalloissa.

Kaliforniassa on todettu yli tuhat koronavirustartuntaa, ja 18 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Kalifornian osavaltiossa on kuollut kolmanneksi eniten ihmisiä Yhdysvaltain osavaltioista.

Newsomin mukaan yli puolet Kalifornian asukkaista saattaa saada koronavirustartunnan seuraavan kahdeksan viikon aikana. Jos ennustus pitää paikkansa, osavaltion sairaalat tarvitsevat 20 000 sairaalapaikkaa lisää.

Aikaisemmin torstaina Newsom pyysi Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lähettämään "välittömästi" armeijan sairaalalaiva Los Angelesin satamaan.

Trump on kertonut, että maan molemmille rannikoille sijoitetaan yksi puolustusvoimien sairaalalaiva, mutta puolustusvoimien viranomaiset ovat sanoneet, että alukset eivät ole vielä valmiita ottamaan potilaita vastaan.

Hotellit suljetaan Espanjassa

Espanjan hallitus on päättänyt sulkea maan kaikki hotellit. Hotellit ja muut turisteille suunnatut majoitustilat tulee sulkea seitsemän päivän kuluessa, jotta koronaviruksen leviämistä pystytään hillitsemään.

Koronavirus on iskenyt Espanjaan toisiksi pahiten Euroopassa Italian jälkeen. Viranomaisten tietojen mukaan kuolleiden määrä nousi torstaina kolmanneksella 767 ihmiseen. Tartunnan saaneiden määrä nousi neljänneksellä yli 17 000:een.

Espanja on sulkenut aiemmin maarajansa muilta kuin maan kansalaisilta ja maassa asuvilta.

– Vaikeimmat ajat ovat vielä tulossa, jolloin näemme lisää tartuntatapauksia, Espanjan terveysministeri Salvador Illa sanoi torstaina.

Espanjan hallitus ilmoitti samalla, että se tekee maan hoitokodeissa erityisiä toimenpiteitä. Keskiviikkona Madridin syyttäjä ilmoitti, että se aloittaa tutkinnan, kun selvisi, että yli 15 hoitokodin asukasta oli kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kun he eivät olleet päässeet sairaalahoitoon.

Sairaanhoitajat ovat valittaneet Espanjassa, että heillä ei ole riittävästi virukselta suojaavia hanskoja ja kasvosuojaimia.