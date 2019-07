Analyysi: Räppärin pidätys ei ole Trumpin kiukun oikea syy

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Ruotsia kohtaan kohdistama kritiikki on kiukkua siitä, että rahalla tai suhteilla ei saa tahtoaan läpi.

Siirtolaiset, Kiina, Hillary Clinton, Barack Obama ja Stefan Löfven. Lista asioista, joita Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on haukkunut värikkäin sanankääntein Twitterissä, on pitkä, ja kasvaa yhä.

Ruotsin pääministeri on päätynyt listalle muusikko ASAP Rockyn, eli Rakim Mayersin tapauksen vuoksi. Amerikkalaismuusikkoa syytetään Ruotsissa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Trump on vaatinut hänen vapauttamistaan ja tarjoutunut jopa maksamaan miehen takuut.

Se ei ole onnistunut, joten presidentin tviittien mukaan Ruotsi on pettänyt afrikkalais-amerikkalaisen yhteisön.

Trumpin hyppääminen afroamerikkalaisten tueksi tapahtui vain joitakin päiviä sen jälkeen, kun hän joutui rasismikohun koviin kouriin. Trump kehotti tuolloin demokraattiset edistykselliset kongressinaiset takaisin koteihinsa. Hänen katsottiin tarkoittaneen kommenteillaan neljää värillistä demokraattia, jotka kaikki ovat Yhdysvaltojen kansalaisia ja kolme heistä syntynyt maassa.

Sen sijaan, että puolustaisi heikkoja, Trump tuntuu tviitillään purkavan omaa pettymystään ruotsalaiseen oikeusjärjestelmään. Löfven on jo aiemmin vastannut Trumpille, että Ruotsin oikeuslaitos on riippumaton, eivätkä poliitikot voi vaikeuttaa oikeusistuimiin.

Ruotsissa ei myöskään ole takuujärjestelmää. ASAP Rockyä ei saa siis vapaaksi rahalla eikä suhteilla ja sekös rapakon takana kiukuttaa.

Toisessa tviitissä Trump sanoi Yhdysvaltojen tekevän paljon Ruotsin puolesta, mutta asia ei hänen mukaansa näytä toimivan toisin päin. Ei toimikaan, eikä se välttämättä ole lainkaan huono asia.

Floridassa pidätettiin noin viikko sitten ruotsalainen keski-ikäinen näyttelijä, joka harrasti seksiä nuoren teini-ikäisen tytön kanssa. Ruotsissa tätä tapausta on luonnehdittu jopa katastrofiksi, kuten on ASAP rockyn pidätystä Yhdysvalloissa.

Erona on vain se, että hyväksikäyttöä pidetään katastrofina siksi, että se on tapahtunut, ASAP rockyn tapausta siksi, että mies viruu sellissä.

Näyttelijän vapauttamista ei ole Ruotsissa vaatinut kukaan.

Samassa tviitissä Trump kehotti Ruotsia keskittymään todellisiin rikosongelmiin. Niitähän riittää.

Ruotissa ammuttiin viime vuonna kuoliaaksi yli 40 ihmistä. Vuoden 2018 ja 2019 alkuvuoden aikana on räjähtänyt 255 kertaa. Maassa, joka ei ole käynyt sotaa sitten 1800-luvun, räjähtää keskimäärin yksi kranaatti kuukaudessa. Murhista, tapoista ja kuolemaan johtaneista pahoinpitelyistä tehtiin viime vuonna 449 rikosilmoitusta.

Ruotsin syyttäjävirasto katsoo, että ASAP Rocky on syyllistynyt rikokseen. Oikeudenkäynti alkaa tiistaina. Asia on siis edennyt ripeästi. Trump on kuitenkin kerrankin oikeassa.

ASAP Rockyä ei saa siis vapaaksi rahalla eikä suhteilla ja sekös rapakon takana kiukuttaa. Ruotsin poliisilla on suurempiakin ongelmia kuin yksi pahoinpitely ja siitä meuhkaava presidentti.