Analyysi: Hallitustunnustelija Kaja Kallas on lähes mahdottoman tehtävän edessä – Vaalivoittaja voi löytää itsensä oppositiosta

Hallituspohja saattaa Virossa syntyä Keskustan, Ekren ja Isänmaan neuvotteluista. Vaalit voittanut Reformipuolue joutunee jäämään oppositioon, kirjoittaa Lännen Median avustaja Ivo Laks Tallinnasta.

Viron presidentti Kersti Kaljulaid nimitti odotetusti Reformipuolueen puheenjohtajan Kaja Kallaksen hallitustunnustelijaksi, koska tapana on, että hallituksen muodostamista tarjotaan vaalivoittajalle. Tästä on kuitenkin vielä pitkä matka hallituksen syntymiseen, vaikka Reformipuolue voitti kuukausi sitten pidetyt parlamenttivaalit. Sillä on 101-paikkaisessa riigikogussa eli eduskunnassa 34 edustajaa.

Mikään puolue ei ole aikaisemmin tehnyt yhtä hyvää tulosta. Siitä huolimatta Kallas ei ainakaan tällä kertaa näytä nousevan hallituksen johtoon.

Istuvan pääministerin Jüri Ratasin johtama Keskustapuolue aloitti neuvottelut uudesta hallitusliitosta Isänmaa-puolueen ja Konservatiivisen kansanpuolueen (Ekre) kanssa heti vaalien jälkeen kun selvisi, että Keskustan vaalitulos oli huonoin sitten vuoden 1999.

23,1 prosenttia äänistä tuotti 26 edustajapaikkaa, mutta jos se saa mukaan 19 edustajaa saaneen Ekren 19 ja 12 paikkaa saavuttaneen Isänmaan, parlamentissa on jo selvä enemmistö. Näin Keskusta pysyisi vallassa vaalitappiosta huolimatta.

Alustavissa neuvotteluissa on jo päästy tavoitteista ja periaatteista yksimielisyyteen, ja hallitussopimuksesta puuttuvat enää puoluejohtajien allekirjoitukset. Ne on määrä lisätä ensi viikolla.

Kaja Kallaksella on kaksi viikkoa aikaa esittää parlamentille näkemyksensä uudesta hallituksesta ja sen päämääristä. Hän sanoi perjantaina, että aikoo tehdä sen 15. huhtikuuta.

Jos hän ei saa kansanedustajien enemmistön tukea taakseen, Reformipuolue on tuomittu oppositioon.

Reformisteille se olisi ikävä takaisku suuren vaalivoiton jälkeen. Täsmälleen saman koki tasan 20 vuotta sitten Edgar Savisaaren johtama Keskusta, kun se jäi vaalivoittajana hallituksen ulkopuolelle.

Kallas on sanonut aloittavansa keskustelut sosiaalidemokraattien kanssa. Liitto sosiaalidemokraattien kanssa ei kuitenkaan yksin riittäisi enemmistön saavuttamiseen.

Sosiaalidemokraatit oli viime kokoonpanossa kolmanneksi suurin puolue. Näissä vaaleissa puolue kutistui kymmenellä edustajalla parlamentin pienimmäksi puolueryhmäksi.

Kallaksen mahdollisuudet onnistua ovat hyvin huonot. Varsinkin jos kukaan kolmesta hallitusneuvotteluja käyvästä puolueesta ei aio loikata hänen puolelleen. Sellaisesta ei ole ainakaan toistaiseksi mitään merkkejä.

Presidentti Kaljulaid joutunee siis nimittämään pian uuden hallitustunnustelijan. Hän ei ole kertonut, kuka voisi olla seuraava ehdokas muodostamaan hallitusta, jos Kallas epäonnistuu tehtävässään.

Jo vaalikampanjan aikana Kallas ilmoitti, ettei oikeistopopulistisella Ekrellä ole asiaa hänen hallitukseensa. Ekre saattaa kuitenkin päästä hallitukseen, jos Kallas puolueineen ei ole siinä mukana.

Ekren suosio on kasvanut nopeasti. Neljä vuotta sitten puolue ylitti parlamenttivaaleissa ensimmäistä kertaa äänikynnyksen. Näissä vaaleissa Ekre teki jo kolmanneksi parhaan tuloksen.

Vuonna 2012 perustettu puolue rinnastetaan usein Perussuomalaisiin. Jo vuodesta 1992 kansanedustajana työskennellyt Isänmaa-puolueen Mart Nutt on todennut, että Ekren tulisi ottaa hallitusvastuu ainakin tilapäisesti.

– Muuten sen suosio vain kasvaa ilman mitään vastuuta, Nutt uskoo.