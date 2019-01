Alahuone äänesti Irlannin rajan "vaihtoehtoisten järjestelyiden" puolesta – samalla torpattiin myös EU-ero ilman sopimusta

Pääministeri May ilmoitti yllättäen haluavansa muutoksia brexit-sopimukseen. EU ei halua avata sopimusta.

Brexitillä eli Britannian EU-eroprosessilla oli tiistaina tärkeä päivä – taas. Britannian parlamentti äänesti tiistaina illalla muutosesityksistä, joita kansanedustajat ovat tehneet pääministeri Theresa Mayn neuvottelemaan brexit-sopimukseen.

Niukassa äänestyksessä alahuone hyväksyi muutosehdotuksen, jonka mukaan Britannia ei lähde EU:sta ilman erosopimusta. Äänestys meni läpi kahdeksan äänen erolla. Kyseessä on suuntaa antava äänestys, joka ei ole sitova. May on aiemmin sanonut, että ainoa tapa välttää sopimukseton ero on hyväksyä EU:n kanssa neuvoteltu sopimus.

– Sopimuksettoman eron vastustaminen ei riitä pysäyttämään sitä, sanoi May äänestyksen jälkeen tiistaina.

Alahuone hyväksyi myös konservatiivikansanedustaja Graham Bradyn muutosehdotuksen, jossa Irlannin kovan rajan estämiseksi kehitetty perälauta, backstop, korvattaisiin brexit-sopimuksessa "vaihtoehtoisilla järjestelyillä".

Pääministeri May asettui aiemmin tukemaan Sir Graham Bradyn esitystä ja toivoi sille mahdollisimman laajan kannatuksen parlamentin äänestyksessä, jotta hän voisi viedä Brysseliin "hyvin kirkkaan viestin siitä, mitä parlamentti haluaa".

Parlamentti ei lämmennyt lisäajan hakemiselle

Parlamentti muun muassa äänesti kumoon ehdotuksen, joka olisi siirtänyt EU-eroa, jos May ei saa sopimusta läpi helmikuun loppuun mennessä. Muutosehdotus B hylättiin äänin 321–298. Sen takana oli Labouredustaja Yvette Cooper.

Myös toinen lisäaikaa pohjustanut ehdotus hylättiin äänestyksessä.

Edustajat hylkäsivät myös työväenpuolueen ehdotuksen, joka vaati, että sopimukseton EU-ero estetään pysyvän tulliliiton tai uuden kansanäänestyksen avulla.

Kannatusta ei saanut myöskään äänestys Skotlannin kansanpuolueen ehdotus, joka vastusti sopimuksetonta eroa. Siinä vaadittiin myös, että Skotlantia ei eroteta unionista vastoin tahtoaan.

Parlamentissa on ollut kosolti kapinamielialaa ja haluja kaapata brexit-prosessi omiin käsiin.

Parlamenttitalon käytävillä on käynyt kuhina, kun kansanedustajaryhmät puoluerajoista piittaamatta ovat yrittäneet keksiä ratkaisuja, joiden taakse saataisiin enemmistön tuki.

Pääministeri May haluaa "laillisesti sitovia muutoksia" sopimukseen

Yllättävää kyllä, aiemmin vankkumattomasti neuvottelemansa sopimuksen takana seisonut May lupasi avata sopimusneuvottelut EU:n kanssa.

May ilmoitti haluavansa "laillisesti sitovia muutoksia” brexit-sopimukseen parlamentin alahuoneelle ennen äänestyksiä.

Eroneuvotteluille varattu kaksi vuotta tulee umpeen alle kahden kuukauden kuluttua, 29. maaliskuuta. Eräissä muutosesityksissä vaadittiin eropäivän lykkäämistä jopa vuoden loppuun saakka, jotta saataisiin lisää aikaa jatkoneuvotteluille EU:n kanssa.

Talouden tunnuslukujen heiketessä jäljelle jäävillä 27 EU-maalla tuskin on haluja syöksyä Britannian äkkieron epävarmuuteen.

EU:n edustajien suusta on tosin tämän tästä kuultu, ettei sopimusta avata enää uudelleen.

Tiistaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että brexit-sopimus ei ole neuvoteltavissa uudelleen.

Suunnitelma b murskatappion jälkeen

Pääministeri Mayn piti esitellä viikko sitten "suunnitelma b", koska parlamentti oli kaatanut tammikuun puolivälissä murskalukemin hallituksen EU:n kanssa neuvotteleman alkuperäisen sopimuksen.

Mitään vaihtoehtoista suunnitelmaa ei Mayn suusta kuultu. Hän ainoastaan antoi epämääräisiä lupauksia siitä, että parlamenttia kuullaan.

Oppositiolle hän heitti täkyksi lupauksen, ettei Britannia työ- ja ympäristölainsäädäntöä heikennetä Britannian sanoessa hyvästit unionille.