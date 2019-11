25 vuotta Euroopan parlamentissa ollut britti pitää brexitiä typeränä päätöksenä – "Britannia on aina ollut hankala asiakas EU:ssa"

Britannian parlamentin ylähuoneen jäsen lordi Richard Balfe on käynyt Suomessa ensimmäisen kerran 1970-luvulla. Hän muistelee brittipubia, jossa ei ollut mitään brittiläistä ja sanoo Suomen muuttuneen Kekkosen ja varovaisen politiikan ajoista paljon.

Britannian parlamentin ylähuone ei voi estää brexitiä, mutta se voi tehdä hallituksen elämän hankalaksi, sanoo ylähuoneen jäsen lordi Richard Balfe.

– Kaltaiseni ihmiset ovat taistelleet eron peruuntumisen puolesta. Paikka ylähuoneessa on elinikäinen, joten meistä ei voi päästä eroon. Meillä on lupa olla tuhmia, Balfe sanoo Lännen Medialle Helsingissä.

Toisin kuin parlamentin alahuoneessa, ylähuoneen jäsenten enemmistö kannattaa Britannian pysymistä EU:ssa. Alahuoneen yli ylähuone ei voi kävellä, mutta se voi esittää ikäviä kysymyksiä, joihin hallituksella ja virkamiehillä on velvollisuus antaa vastauksia.

Yksi esimerkki ylähuoneen esiin nostamista ikävistä kysymyksistä on lääkkeiden saatavuus mahdollisen kovan brexitin jälkeen. Nyt asiaa puidaan Britannian mediassa.

– Se on yksi esimerkki asiasta, jota kukaan ei ollut miettinyt. Hallitus ei ollut valmistautunut brexitiin. Kaikki luulivat, että kansa äänestää jäämisen puolesta ja yksi vaikea kysymys on poissa päiväjärjestyksestä.

Brittipubi, jossa ei ollut mitään brittiläistä

Balfe toimi Britannian edustajana Euroopan parlamentissa vuosina 1979–2004. Suomessa hän on vieraillut omien arvioidensa mukaan 20–30 kertaa, ensimmäisen kerran yli 40 vuotta sitten.

– Suomi on muuttunut niistä ajoista paljon. Silloin Kekkonen oli presidentti ja politiikka oli hyvin, hyvin varovaista, hän sanoo.

Helsingin lisäksi Balfen Suomen-matkat ovat vieneet hänet muun muassa Turkuun ja Rovaniemelle.

– Seurueidemme tärkeimmät henkilöt tapasivat presidentin ja lensivät kotiin. Taisin saada paremman diilin, hän sanoo.

Mieleen ovat painuneet brittipubi Sir Richard, jossa ei ollut mitään brittiläistä, revontuliretki sekä vierailu Joulupukin pajalle. Lisäksi Balfe muistaa elävästi paikallisen kansanedustajan pitämän opastetun kierroksen Rovaniemellä.

– Hän sanoi, että kaupungissa on kaksi ammattia, alkoholisti ja sosiaalityöntekijä, ja niissä tapahtuu aika paljon työn jakamista. Eihän se tietenkään ollut totta, mutta tarina on jäänyt mieleen.

Ylemmyydentunne elää Britanniassa vahvana

Ensimmäiset politiikan vuosikymmenensä Balfe edusti työväenpuoluetta. Aivan viimeisen europarlamenttikautensa lopussa vuonna 2003 hänet erotettiin. Silloin hän vaihtoi konservatiiveihin.

– Olen oikeastaan ylpeä niistä potkuista, hän sanoo.

Suurimman osan poliittisesta urastaan Balfe kertoo pyrkineensä luomaan positiivista EU-kuvaa, mikä on osoittautunut vaikeaksi.

– Britannia on aina ollut hankala asiakas EU:ssa. Meillä on ollut jäsenyytemme aikana vain yksi EU-myönteinen pääministeri.

Mahdollisina syinä Brittien EU-nihkeyteen hän pitää Britannian maantieteellistä eristyneisyyttä ja menneen Britti-imperiumin yhä ylläpitämää ylemmyydentunnetta.

– Nuori sukupolvi on kuitenkin paljon Eurooppa-myönteisempi kuin edelliset.

EU-ero ei tuo romahdusta, mutta vie vaikutusvallan

Tässä vaiheessa Balfen brexit-kanta on jo käynyt selväksi, mutta annetaan hänen vielä sanoa se kerran suoraan: päätös jättää EU on typerä.

Usein perusteina on käytetty brexitin vaikutuksia Britannian taloudelle, mutta Balfe ei halua lähteä siihen. Sen sijaan hän puhuu vaikutusvallan menettämisestä ja hakee esimerkkiä Suomesta.

– Jos Suomi eroaisi EU:sta, maailma ei romahtaisi. Ihmiset menisivät normaalisti töihin ja naimisiin. Mutta itärajalla olisi enemmän kitkaa, eikä pääministeri tapaisi Saksan liittokansleria kolmesti vuodessa. Hän joutuisi varaamaan ajan.

Vaikutusvallan pieneneminen liittyy paitsi eri pöydissä istumiseen, myös siihen, että samat säännöt koskevat Britanniaa, oli se unionin jäsen tai ei. Unionin ulkopuolelta sääntöihin vaikuttaminen vain ei onnistu.

Balfe kertoo hiljattain tavanneensa Vietnamin ulkomaankauppaministerin, joka suhtautui myönteisesti Britannian ja Vietnamin väliseen kauppasopimukseen ja sanoi sitten sivulauseessa, ettei sopimukseen voi sisällyttää mitään, mikä suututtaa EU:n.

– Tätä ei suostuta tajuamaan, mutta se lause tiivisti oikeastaan kaiken. Kukaan ei tee Britannian kanssa kauppasopimusta, jossa on ehtoja, joita EU ei hyväksy, Balfe sanoo.

Britannian ja EU:n suhde vaatii töitä

Kolmen ja puolen vuoden ja kolmannen EU:n myöntämän lykkäyksen jälkeen Balfe ei osaa enää ennustaa, miten brexitille lopulta käy.

– Nyt uuden kansanäänestyksen mahdollisuus on noussut esille, mutta en löisi vetoa sen puolesta, hän sanoo.

Jos Britannia lähtee EU:sta, se tuo Balfen mukaan vaikeuksia varsinkin nuorille sukupolville. Vaikka Britannia jäisi, se vaatii silti paljon töitä maan ja EU:n suhteen jälleenrakentamiseksi.

– Se olisi vähän kuin avioliitto, jossa toinen osapuoli on pettänyt, mutta pari on päättänyt jatkaa yhdessä. Suhde täytyy korjata ja me tulemme tekemään sen.

– Me olemme toistemme tulevaisuus, siitä ei ole epäilyksiä.