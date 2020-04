On se merkillistä että säästämisestä on tehty lähes rikollista,ja pelaamista tuloilla (pörssi) siitä on tehty lähes säästämisen korvike,ja se kupla kuitenkin puhkeaa aina ja voittajia tai edes selviääjiä on vai 2-5 prosenttia,loput tipuu pöydältä,ja eihän osakeen arvo tuo firmalle kuin nimeä ei kilise pörssikaupasta rahaa nimen kantajalle muut käyvät firman osakeella kaupaa ja kerää voitot,ja tätä on meille kaupattu ja verohelpotuksin tuettu,siis on kyllä markkinatalous sikamaista,miten se silloin apostolien aikaan oli se koronkiskonta ja pelaaminen,perheen varoilla eikö se ollu jo silloin pannassa,realitalous supistuu kahdella tavalla kilpailutus supistaa ja osakeisiin siirretty veroitettava ansio siirtyy myös pois realitaloudesta.

Pörssit on suljettava lopullisesti ja realisoitava pelaajien varat taannehtivasti,se ei ole oikeaa tulon hankkimista.