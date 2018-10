TiVi: Amerikkalaisyhtiö kaavailee Suomeen kolmea suurta datakeskusta – yksi sijoittuisi Sotkamoon, missä ei ole kuultukaan hankkeesta

Lyödäänkö "kympistä vetoa", että jos kyseessä on 10 miljoonan hanke, niin vastaavasti meidän verorahoista maksetaan näille kansainvälisille yrityksille 10 miljoonaa yritystukia. Se on niin kuin täydellisen varma, että yksikään yritys ei tule maksamaan Suomen maailman korkeimpia veroja ja se on muuten täydellisen varma. Kukaan ei pysty sanomaan ainoatakaan esimerkkiä suuresta kansainvälisestä yrityksestä joka toimii Suomessa ja ei saisi mittavia yritystukia kansan rahoista. Meidän on jo uskottava, että sosialismi tuhoaa talouden ja työpaikat. Kukaan ei tule tänne maksamaan miljoonia veroja. Se on pelkkää mielikuvitusta.