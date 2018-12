Taloussanomat: Fennovoiman omistajia harmittaa ydinvoimalan rakennusaikataulun lykkääntyminen

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle ydinvoimalaa suunnitteleva Fennovoima kertoi juuri ennen joulua, että voimalan rakentamisaikataulu muuttuu. Tämän hetken arvion mukaan valmista pitäisi olla vuonna 2028, mikä on nelisen vuotta myöhemmin, kuin aiemmin oli luvattu.

Taloussanomien haastattelemia Fennovoiman omistajia rakentamisaikataulun lykkääntyminen harmittaa. Sekä Turun Energian toimitusjohtaja Timo Honkonen että Lahden Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara sanovat, että kyseessä on huono uutinen.

– Jos siitä tulee hyvä ja sellainen kuin pitääkin, niin mieluummin hyvä myöhässä kuin hätäillen huono, Honkanen tosin toteaa Taloussanomille.

Seesvaara puolestaan kertoo, että lykkääntymistä oli osattu odottaa. Neljän vuoden viivästystä hän pitää kuitenkin "aika pitkänä".

Seesvaaralla ei ole tiedossa, että projekti tulisi lykkääntymisen vuoksi ennakoitua kalliimmaksi. Hankkeeseen on kuitenkin sidottu rahaa, ja tulojen saaminen siirtyy nyt kauemmaksi.

Suomen Voiman toimitusjohtaja Antti Vilkuna harmittelee, että jo kahdelle ydinvoimalan laitostoimittajalle on tullut yllätyksenä Säteilyturvakeskuksen tiukka linja ydinvoimaturvallisuudessa. Hänen mukaansa Olkiluoto 3:n ja Pyhäjoen ydinvoimalan valmistumisaikataulujen lykkääntymisen taustalla vaikuttavat kulttuurierot.

Fennovoiman omistajia ovat Voimaosakeyhtiö SF Oy ja RAOS Voima Oy. Venäläistaustainen RAOS omistaa Fennovoimasta kolmasosan. Kaksi kolmasosaa omistuksesta on Voimaosakeyhtiö SF:llä, jolla on 24 suomalaista osakasta. Suurin osa osakkaista on kuntien tai yritysten sähköyhteenliittymiä. Suomen Voima edustaa Fennovoimassa useita pienempiä kuntia.

Suomen Voima on mukana myös TVO:n hankkeessa, jossa rakennetaan Olkiluodon kolmatta ydinvoimalaa.