Rautatiealan unioni valmistautuu aloittamaan tukilakon vauhdittaakseen ratkaisua Postin ja sen työntekijöiden välisessä työehtokiistassa.



Unioni päättää toimista ensi viikolla, todennäköisesti torstaina.

– Emme jätetä postin työntekijöitä yksin. Postin palkanleikkaukset ovat todella julmat, sanoo Rautatialan unionin puheenjohtaja Tero Palomäki Kalevalle.



Postin työntekijät menevät lakkoon maanantaina. Lakko koskee postinjakelua, -käsittelyä ja -kuljetusta koko Suomessa. Lakkoon on menossa noin 9000 työntekijää. Kiistaa ratkotaan neuvottelupöydässä seuraavan kerran keskiviikkona.

Kiistassa on kyse pohjimmiltaan siitä, että Posti on siirtämässä osan työntekijöistään edullisemman työehtosopimuksen piiriin.

Posti- ja logistiikka-alan unioni ilmoitti, että Postin työntekijät menevät lakkoon maanantaina. KUVA: Timo Marttila



Palomäki uskoo, että muutkin liitot arvioivat tukitoimia, kun lakko on alkanut. Erityistä painetta on Palomäen arvion mukaan tulossa SAK:n liitoista.

– Minun käsitykseni on, ettei mikään ammattiliitto hyväksy tätä (Postin toimia).

Myös Rautatiealan unioni harkitsee vielä, minkälaisiin toimiin se ryhtyy. Lakko on kuitenkin kohdistumassa rautatieliikenteeseen. Alkuvaiheessa on todennäköisempää, että toimet koskevat tavaraliikennettä.

– Meillä on sitten varaa kiristää toimia. Aika selvää on, että Postia itseään ei kiinnosta, vaikka sen työntekijät olisivat loppuvuoden lakossa. Paine on nyt tuotava ulkopuolelta.

– Jos Virosta tuodaan työvoimaa kuten huhutaan, eihän se työtaistelu loppuisi ikinä, jos Postin työntekijät jäisivät yksin, Palomäki sanoo.

Jos Rautiealan unioni päättää torstaina lakosta, tukitoimet alkaisivat seuraavan viikon alussa.